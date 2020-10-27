Владимир Путин обсудил меры поддержки театров, кино и библиотек в пандемию

Власти страны сделают все возможное, чтобы учреждения культуры не закрывались из-за коронавируса, заявил президент на заседании Совета по культуре и искусству. Владимир Путин согласился подумать о воссоздании Росохранкультуры, потребовал не превращать школы искусств в кружки при Доме пионеров, обещал разобраться с возрастной маркировкой книг, поддержал российских кинопрокатчиков и одобрил идею показывать классику отечественного кино в школах.

Избежать локдауна

Актер и режиссер Владимир Машков в ходе встречи заметил, что в театре у зрителя есть возможность побороть свои страхи, ведь "творчество всегда было местом бесстрашия". "Восемь долгих месяцев мы находимся в условиях пандемии, и мне кажется, что в этот период культура доказала очень важную вещь - она обеспечивает психологическую устойчивость людей", - заявил он.

Машков рассказал, что после весенних ограничений артисты вернулись к работе с воодушевлением, хотя зал заполняется лишь наполовину в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. "Вы упомянули о том, что заполняемость 50%. Я думаю, что коллеги с пониманием к этому относятся, нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем", - ответил президент. Он привел в пример Испанию, где до мая следующего года введены жесткие ограничения. "Я помню свои дискуссии с вашими коллегами, мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали", - заявил Путин.

"Действительно, многие наши коллеги сегодня на Западе вообще не работают", - согласился гендиректор Большого театра Владимир Урин. "Целый ряд театров закрыт. И то, что сегодня нам дана возможность работать - это замечательно при всех сложностях", - поблагодарил он. Но отметил, что "люди боятся идти в театр". Выход был найден в виде сниженных цен на билеты для молодежи. "Здорово, - поддержал президент. - Молодые люди все равно дома не усидят: пусть лучше в театр идут".

Относительная стабильность в работе театров, музеев, цирков, в концертной деятельности и кинопоказе может восстановиться лишь к середине 2021 года, а к полноценной жизни удастся вернуться еще позже, полагает советник президента Владимир Толстой. Такой период без дополнительных мер поддержки не смогут безболезненно выдержать ни государственные учреждения, ни тем более негосударственный сектор творческих индустрий, считает он. За время полного карантина театры и музеи исчерпали все ресурсы. Во многих регионах ситуация близка к критической, оценил Толстой и попросил продлить действие мер поддержки как минимум на девять месяцев 2021 года и по возможности распространить на территорию всей страны.

Школа - не кружок

Президент призвал сохранить систему школ искусств. По его мнению, нельзя превращать российские школы искусств, музыкальные школы в "кружки при Доме пионеров". "Если все причесать под одну гребенку, так они исчезнут просто. У нас не будет питательной среды, откуда возникают наши замечательные музыканты и художники. То, что создавалось десятилетиями, будет просто уничтожено - вот и все", - предостерег Путин и поручил министру культуры заняться этой темой.

Президент отметил уникальность отечественной системы массового музыкального образования. На оборудование для музыкальных школ и школ искусств в рамках нацпроекта "Культура" выделяется более 8 млрд рублей, сказал он. И есть предложение зафиксировать особый статус музыкальных и художественных школ, училищ и вузов в системе российского образования.

Кино за партой

Из-за пандемии рухнул рынок кинопоказа, заявил советник президента Толстой. После весеннего карантина не открылись 15% кинотеатров, к концу года эти потери могут составить 40%, что сделает нерентабельным отечественное кинопроизводство. Президент предложил поддержать прокатчиков российских фильмов и обещал обратить внимание на ситуацию с цирками - Толстой попросил выделить средства из резервного фонда, чтобы у зверей был хотя бы корм. "Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши - тоже ни в чем не виноваты? - улыбнулся президент и добавил: - Ладно, шучу".

Путин попросил систематизировать предложения по поддержке учреждений культуры и подготовить соответствующую записку, а также пообещал подумать о дополнительных мерах. Еще президент одобрил идею кинорежиссера Карена Шахназарова показывать отечественные фильмы в школах и поручил подготовить проект указа о праздновании 200-летия Островского в 2023 году - по просьбе худрука театра Et Cetera Александра Калягина.

Реставрация - для профи

Глава государства потребовал кардинально изменить ситуацию, когда на объектах культурного наследия работают не специалисты, а простые строители. "Неоднократно отмечались проблемы в ходе хозяйственных работ на объектах культурного наследия, - отметил Путин. - В том числе трудности организации археологических исследований на площадках крупных инфраструктурных проектов". "Есть старые знаменитые школы, но они все меньше и меньше востребованы", - добавил он.

"Жесткого требования привлекать профильных специалистов нет, а значит - зайти может любая стройкомпания", - заявил президент. Это чревато рисками безвозвратной утраты ценнейших объектов, предостерег он. "Нужно решение, которое изменит ситуацию кардинально", - подчеркнул Путин. "Вопросы культурного наследия в ведении строителей, конечно же, находиться не должны", - считает он.

"Одна из важнейших задач государства - это сбережение уникального наследия нашей страны", - также сказал президент. Уже было поручение обеспечить учет, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры, и оно должно быть реализовано, указал он. Не менее важно урегулировать проблемы, появившиеся в результате передачи большей части полномочий по сохранению объектов наследия в регионы. На местах не всегда есть возможность обеспечить достойное содержание памятников, значит, нужна корректировка закона.

Президент также согласился обсудить возможность создания ведомства, отвечающего за архитектуру, - в ответ на предложение руководителя Союза архитекторов России Николая Шумакова. При этом не стоит говорить о статусе министерства, "но посмотреть, где должно быть сформировано это направление деятельности в правительстве, в органах исполнительной власти", сказал он.

Охрана для культуры

Послушав выступление гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, президент предложил подумать о возрождении Росохранкультуры. То есть структуры, которая контролировала бы строительство и реставрацию памятников.

"Мы все время боремся за сокращение аппарата и против раздувания каких-то бюрократических структур, но если уж минстрой вобрал в себя все функции строительства, в том числе и в сфере культуры, то, конечно, без всякого сомнения, контроль за этим должна осуществлять профильная организация", - сказал он. При этом она не должна стать препятствием реализации любого проекта, связанного со строительством в области культуры. Еще Путин обещал разобраться с вопросами оптимизации в сфере культуры.

Карлсон для малыша

Президент поддержал идею усиления законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии. С предложением выступила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. "Нужно аккуратно, но сделать, - согласился Путин. - Если в некоторых странах есть уголовное наказание за отрицание геноцида армян, то нам сам Бог велел включать соответствующие механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом".

Будем делать все, чтобы учреждения культуры работали

Еще Ямпольская пожаловалась на абсурдную возрастную маркировку книг. Например, в школьной программе есть "Тихий Дон", но купить его ребенок не может - маркировка 18+. На ТВ у "Малыша и Карлсона" маркировка - 16+. "Меня удивляет, почему не 18+? Мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком, мне кажется, надо идти на полный запрет", - иронично заметила депутат. Путин обещал дать поручения по теме маркировки. "Мы не в первый раз к этому возвращаемся, давайте вернемся еще раз", - сказал он.

Также президент согласился с критикой вдовы Солженицына Натальи в адрес тендерной системы для пополнения библиотек - по ее словам, нередко из-за этого поступает макулатура. Путин обещал поручить заняться этим вопросом: "Это просто ни в какие ворота не лезет". Одобрил президент и идею поддержки малых издательств с помощью грантов.