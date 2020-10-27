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27.10.2020 17:22
Рубрика: Экономика

Путешественники встали в очередь

Текст: Евгений Гайва
Этим летом внутренний туризм спас от краха российскую туриндустрию, но полностью удовлетворить запрос на впечатления она не смогла. Российскому туризму нужны инвестиции и новые идеи, считают эксперты.
Фото: Илья Тимин/ РИА Новости Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
Фото: Илья Тимин/ РИА Новости

В туротрасли России без смежных отраслей занято 2,5 миллиона человек, а ежегодный оборот составляет 3,7 трлн рублей. Банкротства туристических компаний и полный отказ от путешествий грозили бы массовыми увольнениями и потерей налоговых поступлений. Худшего сценария удалось избежать, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Однако наплыв российских туристов стал настоящим вызовом для индустрии. "Из-за возросшего спроса на поездки по России в летний сезон стал ощущаться дефицит хороших отелей категории "четыре-пять звезд" на популярных курортах", - говорит он. Сейчас на прибрежной линии Краснодарского края расположено 45 отелей "пять звезд", в Крыму - всего 15, а на популярных зарубежных курортах таких отелей около 500. Обнаружилась также нехватка профессиональных кадров в гостиничном секторе, замечает Горин.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Многие регионы упустили шанс на переформатирование своих предложений и способов их продвижения, добавляет замдиректора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.

"Дорогостоящий сегмент, который включает большое количество услуг, - а именно эти услуги дарят наибольшее количество впечатлений, оказался очень востребован, но не сформирован", - указывает она. На Камчатке в этом году было очень сложно взять вертолет, все они были расписаны. Та же проблема была и в Коми - не хватало профессиональных туроператоров, не было возможности поехать на плато Маньпупунер, совершить лодочные прогулки с экипажем по руслам рек или озер. "Люди были готовы были платить за яркие впечатления, а предложений не было", - говорит эксперт.

Для развития туризма нужно поменять подход, предлагать туристам впечатления, а не объекты, считает Захарова.

В России один турист стимулирует создание только трех-четырех рабочих мест на курортах, а за рубежом - 10-15

Нужна и господдержка, чтобы запустить строительство тех же отелей, развивать круглогодичные направления, например, за счет термальных источников или горнолыжных курортов, говорит Горин. Тогда появятся новые рабочие места. В России пока один турист в развитых туристических регионах стимулирует создание только трех-четырех рабочих мест в туриндустрии и смежных секторах, тогда как за рубежом - 10-15 рабочих мест.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Евгений Гайва
Экономика Туризм Развитие туризма в России

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