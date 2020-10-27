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27.10.2020 21:35
Рубрика: Спорт

Будет битва с "Тренто"

Волейболисты столичного "Динамо" сразятся за билет в ЛЧ
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Столичное "Динамо" во вторник поздно вечером по московскому времени начало свое участие в решающем раунде квалификации главного еврокубка - мужской Лиги чемпионов.

Турнир тройки "Н" стартовал в Амрисвиле (Швейцария). Динамовцы во вторник встречались с местным клубом "Линдарен", это рядовой континентальный середнячок, никогда в соревнованиях подобного уровня ничем не отличавшийся. А вот сегодня для "бело-голубых" наступит важнейший момент. Команда, занявшая четвертое место по итогам российской Суперлиги-2019/20, сразится с многократным победителем Лиги чемпионов, одним из наиболее титулованных современных грандов Старого Света - итальянским "Тренто".

Матчи Кубка России пойдут в зачет турнира волейбольной Суперлиги

В случае успеха "Динамо" наша страна установит новый рекорд по числу клубов (четыре) в основном, групповом раунде Лиги чемпионов. Без отбора право сыграть здесь получили "Локомотив" (Новосибирск), "Зенит-Казань" и "Кузбасс" (Кемерово).

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