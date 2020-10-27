Володин: Потенциал БРИКС в сфере борьбы с коронавирусом уникален

У стран, входящих в состав БРИКС, есть огромный потенциал для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во вторник он провел заседание VI парламентского форума БРИКС.

"Мир быстро меняется, появляются новые угрозы, такие как коронавирусная инфекция. Интересы глобальной стабильности требуют своевременного реагирования на эти вызовы. Но вместо этого мы видим, как пандемия становится еще одной сферой политической конфронтации и недобросовестной конкуренции", - отметил председатель нижней палаты парламента.

Он напомнил, что еще пять лет назад в рамках российского председательства главы государств БРИКС определили курс на взаимодействие в борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Потенциал стран БРИКС в этой сфере уникален: Китай и Индия являются одними из главных поставщиков лекарственных препаратов на мировом рынке, ЮАР обладает крупнейшей медицинской промышленностью на африканском континенте, Бразилия - в Латинской Америке", - отметил Володин.

"Российская наука многого добилась в области исследования проблем вирусологии и микробиологии. Наша страна создала и зарегистрировала две вакцины от коронавируса. На подходе - регистрация третьей", - добавил он.

"Совместные действия стран БРИКС по производству вакцины от коронавируса, в том числе на основе российской разработки "Спутник V", - яркий пример партнерства, взаимопомощи и поддержки", считает Володин. Напомним, Россия заключила соглашение с Индией на производство препарата, предварительная договоренность достигнута с Бразилией.

Парламентарии должны создать необходимые законодательные условия для активизации сотрудничества стран БРИКС в сфере здравоохранения, сделать все для повышения эффективности систем государственного управления в борьбе с инфекционными заболеваниями, заявил Володин. "В этой связи отмечу, что среди наших приоритетов - создание вместе с партнерами по БРИКС комплексной системы раннего предупреждения эпидемиологических угроз. Также выступаем за скорейшую реализацию южноафриканской инициативы 2018 года об учреждении Центра разработки и исследования вакцин", - добавил он.

Главы наших государств поставили задачу работать над совместными мерами по преодолению последствий пандемии, напомнил глава нижней палаты российского парламента. "Нам важно в рамках парламентского измерения активнее работать над реализацией решений лидеров наших стран, поддерживать постоянный диалог, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень", - подчеркнул он.