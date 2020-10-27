Врач объяснил, какие люди неуязвимы для коронавируса

Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу, которая проявляется даже после многократных контактов с больными людьми, связана с генетическими мутациями.

Таким мнением в эфире радио "Комсомольская правда" поделился доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, передает KP.Ru. По его словам, генетические особенности могут как повышать, так и понижать восприимчивость к коронавирусу SARS-CoV-2. Однако, как именно работает этот механизм, пока неизвестно, потому что соответствующему анализу подверглось еще не так много людей.

Как уже писала "РГ", ранее о феномене невосприимчивости некоторых граждан к коронавирусу сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Он отметил, что биомаркеры данной резистентности еще не определены.