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Вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины"

Новости
    27.10.2020, 11:01
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Так называемый четвертый, финальный сезон восхитительно диковатого молодежного хоррор-сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" (Chilling Adventures of Sabrina) получил трейлер и дату премьеры.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер мюзикла Райана Мерфи "Выпуской"

Неизменно яркий ролик доступен на YouTube-канале сервиса Netflix - в нем указано, что прощание с героиней намечено на 31 декабря. И если уж быть объективными, это все-таки не четвертый сезон, а вторая часть второго. Который, как и первый, был разбит на две части.

При этом стоит отметить, что неделю назад создатель шоу Роберто Агирре-Сакас поздравил в своем Instagram с днем рождения актера Чэнса Пердомо, сыгравшего Амброза Спеллмана. Роберто опубликовал фото с первого съемочного дня "Сабрины" и интригующе посулил "очень-очень скоро" сообщить некоторые особо ужасно будоражащие новости.

Тем заставив фэнов напряженно гадать: либо речь шла о данном трейлере финальных эпизодов, либо о каком-то очередной проекте во вселенной Арчи. На что Агирре-Сакас ранее туманно намекал. Например, о комикс-кроссовере "Сабрины" и "Ривердэйла".

Первые десять эпизодов Chilling Adventures of Sabrina сервис выпустил 26 октября 2018 года.

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