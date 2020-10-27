Вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины"

Так называемый четвертый, финальный сезон восхитительно диковатого молодежного хоррор-сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" (Chilling Adventures of Sabrina) получил трейлер и дату премьеры.

Неизменно яркий ролик доступен на YouTube-канале сервиса Netflix - в нем указано, что прощание с героиней намечено на 31 декабря. И если уж быть объективными, это все-таки не четвертый сезон, а вторая часть второго. Который, как и первый, был разбит на две части.

При этом стоит отметить, что неделю назад создатель шоу Роберто Агирре-Сакас поздравил в своем Instagram с днем рождения актера Чэнса Пердомо, сыгравшего Амброза Спеллмана. Роберто опубликовал фото с первого съемочного дня "Сабрины" и интригующе посулил "очень-очень скоро" сообщить некоторые особо ужасно будоражащие новости.

Тем заставив фэнов напряженно гадать: либо речь шла о данном трейлере финальных эпизодов, либо о каком-то очередной проекте во вселенной Арчи. На что Агирре-Сакас ранее туманно намекал. Например, о комикс-кроссовере "Сабрины" и "Ривердэйла".

Первые десять эпизодов Chilling Adventures of Sabrina сервис выпустил 26 октября 2018 года.