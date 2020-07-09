Netflix внезапно закрыл сериал "Леденящие душу приключения Сабрины"

Если вчера у нас был день череды позитивных отраслевых новостей, то сегодняшний начинается с нотки печали - Netflix неожиданно объявил о закрытии откровенно диковатого подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" после четвертого сезона.

Премьера финальной части шоу из восьми эпизодов обещана на конец этого года. Пока без точной даты, пишет ScreenRant.

При этом стоит напомнить, что на второй сезон "Сабрина" была продлена еще до премьеры первого, а следом - разом на третий и четвертый. По какой причине сервис принял столь отвратительное решение, пока не уточнено.

Никаких намеков не содержит и официальное заявление создателя шоу Роберто Агирре-Сакаса, лишь дежурно поблагодарившего всех причастных за предоставленную возможность.