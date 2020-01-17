Вышел трейлер третьего сезона "Леденящих душу приключений Сабрины"

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер третьего сезона диковатого романтического подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины".

Может и не столь задорный, как предшествующий ему музыкальный клип, но и тут есть на что посмотреть - отборного мракобесия просто навалом.

Напомним. Ранее Сабрины (Кирнан Шипка) посрамила Темного Повелителя, своего отца, который теперь заключен в теле ее парня - колдуна Николая Скрэтча (Гевин Лезервуд).

Девушка полна решимости освободить Николаса из ада и вернуть его домой, параллельно оппонируя другим претендентам на ныне вакантный люциферов трон.

Релиз новой части угрюмой этой сказочки - 24 января.

Шоу уже продлено на четвертый сезон.