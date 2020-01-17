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Вышел трейлер третьего сезона "Леденящих душу приключений Сабрины"

Новости
    17.01.2020, 12:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер третьего сезона диковатого романтического подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины".

Фото: kinopoisk.ru
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Может и не столь задорный, как предшествующий ему музыкальный клип, но и тут есть на что посмотреть - отборного мракобесия просто навалом.

Напомним. Ранее Сабрины (Кирнан Шипка) посрамила Темного Повелителя, своего отца, который теперь заключен в теле ее парня - колдуна Николая Скрэтча (Гевин Лезервуд).

Девушка полна решимости освободить Николаса из ада и вернуть его домой, параллельно оппонируя другим претендентам на ныне вакантный люциферов трон.

Релиз новой части угрюмой этой сказочки - 24 января.

Шоу уже продлено на четвертый сезон.

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