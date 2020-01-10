Вышел музыкальный трейлер новых "Леденящих душу приключений Сабрины"

Третий сезон чернушной поп-мелодрамы "Леденящие душу приключения Сабрины" обзавелся трейлером, выполненным в формате музыкального видеоклипа.

Ролик размещен на YouTube-канале сервиса Netflix и в нем титульная героиня, задорно пританцовывая, распевает про то, что ради любви готова спустится самый Тартар, на предмет чего уже настоятельно стучится во врата ада.

При этом девушка активно подчеркивает, что зло не дремлет.

Фоном идут разного рода зловещие атрибуты с элементами садо-мазо. Словом: стильно, модно, молодежно.

Кстати, стоит напомнить, что покойный Антон ЛаВей, основатель известного американского оккультного кружка по интересам, с адептами которого у создателей сериала в свое время якобы был потешный конфликт, говорил, что диаволу угодна не тяжелая металлическая музыка, как считается, а именно эстрада. И чем она слаще и пустопорожней, тем ему-де приятнее.

Между тем несколькими днями ранее вышел клип на новою песню Оззи Осборна с тем же названием. Она доступна на официальном YouTube-канале "короля тьмы".

Релиз сезона о похождениях юной, но сильной и независимой ведьмы, - 24 января.

Шоу уже продлено на четвертый.