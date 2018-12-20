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"Леденящие душу приключения Сабрины" продлили на 3-й и 4-й сезоны

Новости
    20.12.2018, 11:11
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" продлен на третий и четвертый сезоны.

Портал Deadline сообщил, что Netflix выдал щедрый карт-бланш сериалу, заказав еще 16 эпизодов, которые войдут в третий и четвертый сезон.

Фото: kinopoisk.ru
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В новых эпизодах ожидается появление новых лиц. Среди них - Джедидайя Гудакр в роли Дориана Грея и Алексис Денисоф, который сыграет Адама Мастерса, мужчину миссис Уорделл (она же Мадам Сатана).

По сюжету молодая чаровница-колдунья и полукровка Сабрина Спеллман, вместе со своими любящими тетушками, владеющими похоронным бюро, толерантным братцем и боевым котом-фамильяром Салемом, пытается найти свой путь между служением Церкви тьмы и простыми человеческими радостями.

Проект не является ремейком добродушного ситкома 90-х годов с Мелиссой Джоан Харт в главной роли, а опирается на материал отдельных комиксов из мира Ривердейла (подростковой версии "Твин Пикс", но без линчевской стетоскопии ужаса и морального террора).

Напомним, что сейчас в работе вторая глава становления юной ведьмы, которая выйдет 5 апреля и обещает стать еще более сумрачной и сложной в плане этического выбора, а 14 декабря стал доступен специальный рождественский эпизод.

Детальный разбор первого сезона можно прочитать здесь.

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