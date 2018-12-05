Вышел трейлер специальной серии "Леденящих душу приключений Сабрины"

Вышел трейлер рождественского эпизода "Леденящих душу приключений Сабрины".

Второй сезон приключений юной ворожеи-полукровки и ее семейного чародейского клана выйдет уже в начале весны, а в качестве небольшого подарка поклонникам авторы шоу выпустят рождественский эпизод, который уже обзавелся коротким роликом и названием "Зимняя сказка" (A Midwinter's Tale).

Уточним, что эпизод станет связующим мостиком между первым и вторым сезонами, а вдохновлен он по-прежнему не только классическими хоррорами, но и адаптированными мрачными сказками братьев Гримм и другими.

Отмечать праздник, судя по трейлеру, предстоит с ожившими манекенами, празднично насупившимся Крампусом, демонической свечкой-статуей, пряничным домиком и ножами под потолком.

К слову, в "Зимней сказке" появится совсем юная версия Сабрины, которую сыграет МакКена Грейс, снявшаяся в "Тоне против всех" с Марго Робби и грядущем "Капитане Марвеле" с Бри Ларсон.

Mckenna Grace interpretará a una Sabrina Spellman de niña en el especial Midwinter's Tale de #CAOS , el cast no podría ser más perfecto ya que son idénticas. Mckenna Grace ha trabajado en I, Tonya y Captain Marvel como una versión joven de la protagonista. pic.twitter.com/q4xB7nSr0x — HYPE🎄 (@elhyp3) 29 ноября 2018 г.

Эпизод появится на платформе Netflix 14 декабря.