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Вышел трейлер специальной серии "Леденящих душу приключений Сабрины"

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    05.12.2018, 12:25
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Вышел трейлер рождественского эпизода "Леденящих душу приключений Сабрины".

Фото: youtube.com/ BBC
Вышел мрачный трейлер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой

Второй сезон приключений юной ворожеи-полукровки и ее семейного чародейского клана выйдет уже в начале весны, а в качестве небольшого подарка поклонникам авторы шоу выпустят рождественский эпизод, который уже обзавелся коротким роликом и названием "Зимняя сказка" (A Midwinter's Tale).

Уточним, что эпизод станет связующим мостиком между первым и вторым сезонами, а вдохновлен он по-прежнему не только классическими хоррорами, но и адаптированными мрачными сказками братьев Гримм и другими.

Отмечать праздник, судя по трейлеру, предстоит с ожившими манекенами, празднично насупившимся Крампусом, демонической свечкой-статуей, пряничным домиком и ножами под потолком.

К слову, в "Зимней сказке" появится совсем юная версия Сабрины, которую сыграет МакКена Грейс, снявшаяся в "Тоне против всех" с Марго Робби и грядущем "Капитане Марвеле" с Бри Ларсон.

Эпизод появится на платформе Netflix 14 декабря.

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