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Появился тизер продолжения "Леденящих душу приключений Сабрины"

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    03.12.2018, 10:30
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ TV Promos Фото: youtube.com/ TV Promos
Фото: youtube.com/ TV Promos

Отсылки к "Суспирии" и танцы с волками - в промо-тизере "Леденящих душу приключений Сабрины".

Фото: kinopoisk.ru
Объявлена дата премьеры нового "Черного зеркала"

Как мы уже писали ранее, бизнес-конвейер Netflix не терпит пустого места и второй сезон приключений юной ведьмочки Сабрины Спеллман начали снимать сразу же после окончания производственного процесса первого.

Первый ролик подтверждает слова, сказанные ранее исполнительницей главной роли Кирнан Шипкой - поведение и образ героини действительно эволюционируют, а преследующие ее искушения стали принимать куда более тонкую форму.

Грязные танцы, шепчущий дьявол и дух "Американской истории ужасов" для подрастающего зрительского ковена прилагаются.

Отметим и красно-белые канаты, которые без труда припомнят все ознакомившиеся с недавней социальной версией "Молота ведьм" под названием "Суспирия" от Луки Гуаданьино (кавер-версия одноименного геометрического балетного хоррора от Дарио Ардженто).

Напомним, что авторы шоу планируют порадовать зрителей рождественским эпизодом.

Дата выхода второго сезона - 5 апреля 2019 года.

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