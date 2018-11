Об убийстве прототипа Лоры Палмер снимут сериал

Потрясшее тихий Твин Пикс более 25 лет назад убийство первой красавицы города Лоры Палмер было основано, если кто не знал, на настоящем преступлении. 7 июля 1908 года на берегу близ городка Сэнд-Лейк был найден труп девушки по имени Хэйзел Дрю. Тело было изуродовано, и личность молодой женщины пришлось опознавать по зубам.

Девушку убили и сбросили в воду. Преступник так и не был найден, однако известно, что перед смертью она встретила двух мужчин, один из которых пытался ухаживать за ней ранее.

Дрю, как и Лора Палмер, вела двойной образ жизни: для родственников она была приличной девушкой, у которой даже не было парня, в то время как близко знавшие ее люди утверждали, что у нее было одновременно несколько романов с разными мужчинами. Среди которых - мрачный владелец фермы, зубной врач, проводник поезда и состоятельный владелец ночного клуба.

В том же районе жила бабушка одного из создателей "Твин Пикс" Марка Фроста, и он слышал об этой истории неоднократно. Считается, что и сам городок Твин Пикс своим провинциальным обаянием, со всеми его тайнами, лесопилками и дальнобойщиками, частично обязан как раз Сэнд-Лейку.

Пытаясь раскрыть давно закрытое криминальное дело, писатели Дэвид Бушман и Марк Гивенс, ведущие подкаста, посвященного "Твин Пикс", собрали весь имеющийся материал и сейчас работают над мультимедийной книгой под названием "Светловолосая, красивая и мертвая: тайна убийства, вдохновившая создателей "Твин Пикс" (Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks).

Марк Фрост любезно согласился написать вступление для произведения, в котором рассказал о том, как ужасное преступление стало основой для одного из самых культовых сериалов прошлого века. Выход книги запланирован на 2019 год.

Как сообщает The Wrap, компания Part2 Pictures уже выкупила права на книгу, и теперь речь идет о том, чтобы адаптировать ее для малых экранов в виде документального сериала с художественными элементами.