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Вышел трейлер второго сезона "Пацанов"

Новости
    08.07.2020, 19:26
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

Дуплетом с трейлером второго сезона "Академии "Амбрелла" от Netflix Amazon представил полноценный трейлер второго сезона своей брутальной супергероики "Пацаны".

Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
Вышел трейлер сериала Die Hart с Кевином Хартом и Джоном Траволтой

Ролик доступен на YouTube-канале шоу и выглядит ровно так, как мы и ждали, надеялись, верили - жирненько.

Кратко напомним: действо шоу, в основе которого - преотличнейший комикс, разворачивается в мире, где благодаря сложной схеме теневых секретных манипуляций воцарился культ обожествления супергероев, оказавшихся в большинстве своем довольно отвратительными персонажами. С целью как-то сдерживать натиск сверхлюдей был создан секретный же отряд "отморозков". Во главе с Бутчером. Его крайне эффектно играет Карл Урбан. Группировка называется "Пацаны" и в методах небрезглива.

Чернейший юмор - в комплекте.

Сезон стартует 4 сентября и, согласно обещаниям создателей, будет гораздо масштабнее - благодаря увеличению бюджета. Кроме того, у авторов было больше времени для работы, поэтому и характеры с сюжетом станут там глубже.

Ранее стало известно, что у Мясника появится короткометражный "сольник" из кадров, не вошедших во второй сезон "Пацанов".

Трейлер (18+), где демонстрируются неприличные жесты, доступен на канале Amazon Prime Video.

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