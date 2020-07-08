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Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла"

Новости
    08.07.2020, 18:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Netflix представил на своем YouTube-канале трейлер второго сезона "Академии Амбрелла", еще одного не совсем типичного супергеройского комикса, который, наряду с "Роковым патрулем" и "Пацанами", гарантированно скрасит нам часы досуга.

Фото: youtube.com/ Netflix
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В центре истории, напомним, команда персонажей с разного рода сверхспособностями (первая часть ролика нам их как раз представляет), которые после долгой разлуки встречаются по грустному поводу - в связи со смертью эксцентричного и сурового приемного отца. После чего слоями начинают вскрываться шокирующие и чреватые увечьями детали.

В частности - стартовые же кадры трейлера приветствуют зрителя советскими танками и солдатами, а также красивой и планомерной тотальной аннигиляцией.

Во втором сезоне шоу герои окажутся в Далласе шестидесятых годов прошлого века, но немного, так сказать, разминувшись. При этом апокалипсис их ждет новый, то есть не тот, что прежде.

Главная звезда - все еще Эллен Пейдж.

Премьера - 31 июля.

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