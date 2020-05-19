Трейлер: названа дата выхода второго сезона "Академии "Амбрелла"

Продолжение весьма успешного супергеройского сериала Netflix "Академия "Амбрелла" получило дату премьеры.

В Сети опубликован трейлер, в котором актёры, исполняющий главные роли пытаются плясками разбавить карантинную тоску, попутно объявляя, что второй сезон увидит свет 31 июля.

Сериал Стива Блэкмана "Академия Амбрелла", дальний родственник "Рокового патруля", основан на комиксах вокалиста My Chemical Romance Джерарда Уэя.

Первый сезон вышел в прошлом году. Речь в нём идёт о бывшей команде супергероев, вновь объединяющейся ради спасения планеты от Апокалипсиса. Ожидается, что во втором сезоне сюжет значительно отойдёт в сторону от комиксов.

Кстати, уже 25 июня стартует и второй сезон "Рокового патруля".