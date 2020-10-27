WhatsApp запустил долгожданную возможность для всех

Разработчики из Facebook, которой принадлежит WhatsApp, выпустили новую версию мессенджера, в которой реализовали очень нужную для всех функцию - отключение уведомлений из чатов навсегда.

Новая возможность появится в версиях для Android и iOS после обновления через официальный каталог.

Ранее отключить уведомления о приходе новых сообщений в групповых и личных чатах, а также в публичных каналах можно было лишь на восемь часов, неделю и год. В бета-версии WhatsApp эта возможность появилась в начале месяца.