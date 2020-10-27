За сутки в России подтверждено 16 550 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4312

2 Санкт-Петербург 721

3 Московская область 496

4 Нижегородская область 369

5 Архангельская область 312

6 Ростовская область 311

7 Свердловская область 287

8 Красноярский край 277

9 Воронежская область 276

10 Забайкальский край 228

11 Республика Бурятия 217

12 Иркутская область 215

13 Алтайский край 214

14 Республика Коми 206

15 Ульяновская область 203

16 Волгоградская область 197

17 Хабаровский край 197

18 Ханты-Мансийский АО 194

19 Саратовская область 192

20 Омская область 191

21 Томская область 190

22 Мурманская область 189

23 Ставропольский край 187

24 Новосибирская область 183

25 Ямало-Ненецкий АО 181

26 Приморский край 181

27 Республика Саха (Якутия) 177

28 Кемеровская область 175

29 Оренбургская область 174

30 Пензенская область 171

31 Пермский край 154

32 Самарская область 151

33 Республика Алтай 147

34 Кировская область 146

35 Республика Крым 146

36 Брянская область 139

37 Челябинская область 138

38 Тверская область 137

39 Тюменская область 135

40 Ленинградская область 129

41 Республика Хакасия 128

42 Орловская область 122

43 Удмуртская Республика 121

44 Краснодарский край 120

45 Астраханская область 119

46 Курская область 117

47 Ивановская область 111

48 Псковская область 110

49 Амурская область 109

50 Ярославская область 108

51 Тульская область 105

52 Костромская область 104

53 Белгородская область 103

54 Рязанская область 103

55 Смоленская область 103

56 Калужская область 100

57 Республика Калмыкия 99

58 Владимирская область 95

59 Вологодская область 94

60 Республика Карелия 93

61 Кабардино-Балкарская Республика 90

62 Калининградская область 89

63 Сахалинская область 87

64 Республика Дагестан 86

65 Карачаево-Черкесская Республика 86

66 Тамбовская область 85

67 Республика Башкортостан 85

68 Липецкая область 83

69 Новгородская область 81

70 Курганская область 77

71 Республика Тыва 75

72 Республика Адыгея 70

73 Республика Мордовия 65

74 г.Севастополь 62

75 Чувашская Республика 60

76 Республика Северная Осетия 56

77 Республика Ингушетия 53

78 Камчатский край 50

79 Магаданская область 50

80 Республика Марий Эл 49

81 Республика Татарстан 45

82 Еврейская АО 40

83 Чеченская Республика 10

84 Ненецкий автономный округ 5

85 Чукотский АО 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 547 774 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,4%

2. Республика Татарстан 0,5%

3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан 0,6% За последние сутки подтверждено 320 летальных случаев: Владимирская область 3

Воронежская область 16

Ивановская область 1

Курская область 2

Липецкая область 1

Московская область 14

Орловская область 2

Рязанская область 1

Смоленская область 3

Тверская область 2

Тульская область 3

Москва 61

Республика Коми 10

Архангельская область 9

Мурманская область 1

Санкт-Петербург 47

Республика Калмыкия 3

Республика Крым 3

Краснодарский край 4

Астраханская область 3

Волгоградская область 3

Ростовская область 16

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 3

Удмуртская Республика 10

Республика Чувашия 2

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 11

Оренбургская область 3

Пензенская область 4

Самарская область 5

Саратовская область 1

Курганская область 2

Свердловская область 5

Тюменская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Алтайский край 1

Красноярский край 5

Иркутская область 9

Кемеровская область 5

Новосибирская область 3

Омская область 4

Томская область 4

Республика Бурятия 2

Республика Саха (Якутия) 7

Забайкальский край 5

Приморский край 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 26 589 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 844 человека: Белгородская область 164

Брянская область 21

Владимирская область 68

Воронежская область 227

Ивановская область 77

Калужская область 63

Костромская область 114

Курская область 36

Липецкая область 56

Московская область 370

Орловская область 112

Рязанская область 61

Смоленская область 19

Тамбовская область 57

Тверская область 77

Тульская область 62

Ярославская область 131

Москва 3269

Республика Карелия 174

Республика Коми 156

Архангельская область 121

Вологодская область 120

Калининградская область 45

Ленинградская область 63

Мурманская область 181

Новгородская область 57

Псковская область 34

Санкт-Петербург 403

Республика Адыгея 45

Республика Калмыкия 50

Республика Крым 279

Краснодарский край 44

Астраханская область 50

Волгоградская область 208

Ростовская область 196

Севастополь 50

Республика Дагестан 93

Республика Ингушетия 54

Кабардино-Балкарская Республика 28

Карачаево-Черкесская Республика 47

Республика Северная Осетия - Алания 14

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 205

Республика Башкортостан 52

Республика Марий Эл 30

Республика Мордовия 62

Республика Татарстан 155

Удмуртская Республика 138

Республика Чувашия 99

Пермский край 93

Кировская область 88

Нижегородская область 310

Оренбургская область 130

Пензенская область 74

Самарская область 261

Саратовская область 89

Ульяновская область 218

Курганская область 58

Свердловская область 311

Тюменская область 68

Ханты-Мансийский автономный округ 104

Ямало-Ненецкий автономный округ 67

Челябинская область 105

Республика Алтай 113

Республика Тыва 120

Республика Хакасия 82

Алтайский край 282

Красноярский край 247

Иркутская область 306

Кемеровская область 245

Новосибирская область 115

Омская область 90

Томская область 82

Республика Бурятия 275

Республика Саха (Якутия) 78

Забайкальский край 155

Камчатский край 25

Приморский край 109

Амурская область 135

Магаданская область 32

Хабаровский край 66

Сахалинская область 71 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 158 940.