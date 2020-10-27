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27.10.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 550 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 16 550 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4312
  • 2 Санкт-Петербург 721
  • 3 Московская область 496
  • 4 Нижегородская область 369
  • 5 Архангельская область 312
  • 6 Ростовская область 311
  • 7 Свердловская область 287
  • 8 Красноярский край 277
  • 9 Воронежская область 276
  • 10 Забайкальский край 228
  • 11 Республика Бурятия 217
  • 12 Иркутская область 215
  • 13 Алтайский край 214
  • 14 Республика Коми 206
  • 15 Ульяновская область 203
  • 16 Волгоградская область 197
  • 17 Хабаровский край 197
  • 18 Ханты-Мансийский АО 194
  • 19 Саратовская область 192
  • 20 Омская область 191
  • 21 Томская область 190
  • 22 Мурманская область 189
  • 23 Ставропольский край 187
  • 24 Новосибирская область 183
  • 25 Ямало-Ненецкий АО 181
  • 26 Приморский край 181
  • 27 Республика Саха (Якутия) 177
  • 28 Кемеровская область 175
  • 29 Оренбургская область 174
  • 30 Пензенская область 171
  • 31 Пермский край 154
  • 32 Самарская область 151
  • 33 Республика Алтай 147
  • 34 Кировская область 146
  • 35 Республика Крым 146
  • 36 Брянская область 139
  • 37 Челябинская область 138
  • 38 Тверская область 137
  • 39 Тюменская область 135
  • 40 Ленинградская область 129
  • 41 Республика Хакасия 128
  • 42 Орловская область 122
  • 43 Удмуртская Республика 121
  • 44 Краснодарский край 120
  • 45 Астраханская область 119
  • 46 Курская область 117
  • 47 Ивановская область 111
  • 48 Псковская область 110
  • 49 Амурская область 109
  • 50 Ярославская область 108
  • 51 Тульская область 105
  • 52 Костромская область 104
  • 53 Белгородская область 103
  • 54 Рязанская область 103
  • 55 Смоленская область 103
  • 56 Калужская область 100
  • 57 Республика Калмыкия 99
  • 58 Владимирская область 95
  • 59 Вологодская область 94
  • 60 Республика Карелия 93
  • 61 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 62 Калининградская область 89
  • 63 Сахалинская область 87
  • 64 Республика Дагестан 86
  • 65 Карачаево-Черкесская Республика 86
  • 66 Тамбовская область 85
  • 67 Республика Башкортостан 85
  • 68 Липецкая область 83
  • 69 Новгородская область 81
  • 70 Курганская область 77
  • 71 Республика Тыва 75
  • 72 Республика Адыгея 70
  • 73 Республика Мордовия 65
  • 74 г.Севастополь 62
  • 75 Чувашская Республика 60
  • 76 Республика Северная Осетия 56
  • 77 Республика Ингушетия 53
  • 78 Камчатский край 50
  • 79 Магаданская область 50
  • 80 Республика Марий Эл 49
  • 81 Республика Татарстан 45
  • 82 Еврейская АО 40
  • 83 Чеченская Республика 10
  • 84 Ненецкий автономный округ 5
  • 85 Чукотский АО 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 547 774 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чеченская Республика 0,4%
  • 2. Республика Татарстан 0,5%
  • 3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан 0,6%
За последние сутки подтверждено 320 летальных случаев:
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 16
  • Ивановская область 1
  • Курская область 2
  • Липецкая область 1
  • Московская область 14
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 3
  • Тверская область 2
  • Тульская область 3
  • Москва 61
  • Республика Коми 10
  • Архангельская область 9
  • Мурманская область 1
  • Санкт-Петербург 47
  • Республика Калмыкия 3
  • Республика Крым 3
  • Краснодарский край 4
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 3
  • Ростовская область 16
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 3
  • Удмуртская Республика 10
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 11
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 4
  • Самарская область 5
  • Саратовская область 1
  • Курганская область 2
  • Свердловская область 5
  • Тюменская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Алтайский край 1
  • Красноярский край 5
  • Иркутская область 9
  • Кемеровская область 5
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 4
  • Томская область 4
  • Республика Бурятия 2
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 26 589 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 844 человека:
  • Белгородская область 164
  • Брянская область 21
  • Владимирская область 68
  • Воронежская область 227
  • Ивановская область 77
  • Калужская область 63
  • Костромская область 114
  • Курская область 36
  • Липецкая область 56
  • Московская область 370
  • Орловская область 112
  • Рязанская область 61
  • Смоленская область 19
  • Тамбовская область 57
  • Тверская область 77
  • Тульская область 62
  • Ярославская область 131
  • Москва 3269
  • Республика Карелия 174
  • Республика Коми 156
  • Архангельская область 121
  • Вологодская область 120
  • Калининградская область 45
  • Ленинградская область 63
  • Мурманская область 181
  • Новгородская область 57
  • Псковская область 34
  • Санкт-Петербург 403
  • Республика Адыгея 45
  • Республика Калмыкия 50
  • Республика Крым 279
  • Краснодарский край 44
  • Астраханская область 50
  • Волгоградская область 208
  • Ростовская область 196
  • Севастополь 50
  • Республика Дагестан 93
  • Республика Ингушетия 54
  • Кабардино-Балкарская Республика 28
  • Карачаево-Черкесская Республика 47
  • Республика Северная Осетия - Алания 14
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 205
  • Республика Башкортостан 52
  • Республика Марий Эл 30
  • Республика Мордовия 62
  • Республика Татарстан 155
  • Удмуртская Республика 138
  • Республика Чувашия 99
  • Пермский край 93
  • Кировская область 88
  • Нижегородская область 310
  • Оренбургская область 130
  • Пензенская область 74
  • Самарская область 261
  • Саратовская область 89
  • Ульяновская область 218
  • Курганская область 58
  • Свердловская область 311
  • Тюменская область 68
  • Ханты-Мансийский автономный округ 104
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 67
  • Челябинская область 105
  • Республика Алтай 113
  • Республика Тыва 120
  • Республика Хакасия 82
  • Алтайский край 282
  • Красноярский край 247
  • Иркутская область 306
  • Кемеровская область 245
  • Новосибирская область 115
  • Омская область 90
  • Томская область 82
  • Республика Бурятия 275
  • Республика Саха (Якутия) 78
  • Забайкальский край 155
  • Камчатский край 25
  • Приморский край 109
  • Амурская область 135
  • Магаданская область 32
  • Хабаровский край 66
  • Сахалинская область 71

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 158 940.

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