За сутки в России подтверждено 16 550 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4312
- 2 Санкт-Петербург 721
- 3 Московская область 496
- 4 Нижегородская область 369
- 5 Архангельская область 312
- 6 Ростовская область 311
- 7 Свердловская область 287
- 8 Красноярский край 277
- 9 Воронежская область 276
- 10 Забайкальский край 228
- 11 Республика Бурятия 217
- 12 Иркутская область 215
- 13 Алтайский край 214
- 14 Республика Коми 206
- 15 Ульяновская область 203
- 16 Волгоградская область 197
- 17 Хабаровский край 197
- 18 Ханты-Мансийский АО 194
- 19 Саратовская область 192
- 20 Омская область 191
- 21 Томская область 190
- 22 Мурманская область 189
- 23 Ставропольский край 187
- 24 Новосибирская область 183
- 25 Ямало-Ненецкий АО 181
- 26 Приморский край 181
- 27 Республика Саха (Якутия) 177
- 28 Кемеровская область 175
- 29 Оренбургская область 174
- 30 Пензенская область 171
- 31 Пермский край 154
- 32 Самарская область 151
- 33 Республика Алтай 147
- 34 Кировская область 146
- 35 Республика Крым 146
- 36 Брянская область 139
- 37 Челябинская область 138
- 38 Тверская область 137
- 39 Тюменская область 135
- 40 Ленинградская область 129
- 41 Республика Хакасия 128
- 42 Орловская область 122
- 43 Удмуртская Республика 121
- 44 Краснодарский край 120
- 45 Астраханская область 119
- 46 Курская область 117
- 47 Ивановская область 111
- 48 Псковская область 110
- 49 Амурская область 109
- 50 Ярославская область 108
- 51 Тульская область 105
- 52 Костромская область 104
- 53 Белгородская область 103
- 54 Рязанская область 103
- 55 Смоленская область 103
- 56 Калужская область 100
- 57 Республика Калмыкия 99
- 58 Владимирская область 95
- 59 Вологодская область 94
- 60 Республика Карелия 93
- 61 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 62 Калининградская область 89
- 63 Сахалинская область 87
- 64 Республика Дагестан 86
- 65 Карачаево-Черкесская Республика 86
- 66 Тамбовская область 85
- 67 Республика Башкортостан 85
- 68 Липецкая область 83
- 69 Новгородская область 81
- 70 Курганская область 77
- 71 Республика Тыва 75
- 72 Республика Адыгея 70
- 73 Республика Мордовия 65
- 74 г.Севастополь 62
- 75 Чувашская Республика 60
- 76 Республика Северная Осетия 56
- 77 Республика Ингушетия 53
- 78 Камчатский край 50
- 79 Магаданская область 50
- 80 Республика Марий Эл 49
- 81 Республика Татарстан 45
- 82 Еврейская АО 40
- 83 Чеченская Республика 10
- 84 Ненецкий автономный округ 5
- 85 Чукотский АО 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 547 774 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,4%
- 2. Республика Татарстан 0,5%
- 3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан 0,6%
За последние сутки подтверждено 320 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Воронежская область 16
- Ивановская область 1
- Курская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 14
- Орловская область 2
- Рязанская область 1
- Смоленская область 3
- Тверская область 2
- Тульская область 3
- Москва 61
- Республика Коми 10
- Архангельская область 9
- Мурманская область 1
- Санкт-Петербург 47
- Республика Калмыкия 3
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 4
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 16
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 3
- Удмуртская Республика 10
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 11
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 4
- Самарская область 5
- Саратовская область 1
- Курганская область 2
- Свердловская область 5
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Алтайский край 1
- Красноярский край 5
- Иркутская область 9
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 3
- Омская область 4
- Томская область 4
- Республика Бурятия 2
- Республика Саха (Якутия) 7
- Забайкальский край 5
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 26 589 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 844 человека:
- Белгородская область 164
- Брянская область 21
- Владимирская область 68
- Воронежская область 227
- Ивановская область 77
- Калужская область 63
- Костромская область 114
- Курская область 36
- Липецкая область 56
- Московская область 370
- Орловская область 112
- Рязанская область 61
- Смоленская область 19
- Тамбовская область 57
- Тверская область 77
- Тульская область 62
- Ярославская область 131
- Москва 3269
- Республика Карелия 174
- Республика Коми 156
- Архангельская область 121
- Вологодская область 120
- Калининградская область 45
- Ленинградская область 63
- Мурманская область 181
- Новгородская область 57
- Псковская область 34
- Санкт-Петербург 403
- Республика Адыгея 45
- Республика Калмыкия 50
- Республика Крым 279
- Краснодарский край 44
- Астраханская область 50
- Волгоградская область 208
- Ростовская область 196
- Севастополь 50
- Республика Дагестан 93
- Республика Ингушетия 54
- Кабардино-Балкарская Республика 28
- Карачаево-Черкесская Республика 47
- Республика Северная Осетия - Алания 14
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 205
- Республика Башкортостан 52
- Республика Марий Эл 30
- Республика Мордовия 62
- Республика Татарстан 155
- Удмуртская Республика 138
- Республика Чувашия 99
- Пермский край 93
- Кировская область 88
- Нижегородская область 310
- Оренбургская область 130
- Пензенская область 74
- Самарская область 261
- Саратовская область 89
- Ульяновская область 218
- Курганская область 58
- Свердловская область 311
- Тюменская область 68
- Ханты-Мансийский автономный округ 104
- Ямало-Ненецкий автономный округ 67
- Челябинская область 105
- Республика Алтай 113
- Республика Тыва 120
- Республика Хакасия 82
- Алтайский край 282
- Красноярский край 247
- Иркутская область 306
- Кемеровская область 245
- Новосибирская область 115
- Омская область 90
- Томская область 82
- Республика Бурятия 275
- Республика Саха (Якутия) 78
- Забайкальский край 155
- Камчатский край 25
- Приморский край 109
- Амурская область 135
- Магаданская область 32
- Хабаровский край 66
- Сахалинская область 71
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 158 940.