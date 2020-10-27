Заседания в ООН вернут в онлайн-режим из-за случаев COVID-19

О возвращении к формату видеозаседаний объявили в ООН. Ближайшие встречи комитетов, в том числе и Совета Безопасности, пройдут в удаленном режиме. Это связано со случаями заражения коронавирусом сотрудников одной из миссий при международной организации.

"После выявленных у пяти работников случаев заражения, необходимо провести исследование возможных контактов с заболевшими. Поэтому все встречи в личном формате временно отменяются", - цитирует ТАСС председателя Генассамблеи ООН.

Как сообщили в постпредстве России при ООН, которое в октябре председательствует в Совете Безопасности, намеченное на четверг заседание по Сирии также пройдет в видеоформате. Напомним, штаб-квартира ООН в Нью-Йорке перешла на удаленный режим работы в марте, а личные заседания начали постепенно возобновляться лишь в июле.