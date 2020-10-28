Германия готовится к новому карантину - возможно, в чуть облегченной версии по сравнению с весенним локдауном. Об этом канцлер Ангела Меркель совещалась в среду с главами земель. На момент подписания номера в печать итоги не были объявлены, но Die Welt опубликовала утечки из проекта.

Скорее всего, до конца ноября немцам запретят собираться больше, чем двумя семьями. Любые частные вечеринки, даже в квартирах, исключены. Дискотеки, клубы и бары будут закрыты, разве что рестораны смогут продавать еду навынос. О походах в театр, оперу и на концерты, в бассейны и тренажерные залы, в салоны красоты и тату-студии тоже можно будет забыть до конца осени. Правда, парикмахерские планируют все же оставить. Также не станут закрывать школы, детские сады и магазины. Заселение внутренних туристов в отели будет возможно лишь в исключительных случаях. По мнению властей, все эти меры позволят выправить ситуацию к Рождеству. Тем временем в некоторых крупных немецких городах уже ввели масочный режим на центральных улицах. "Причем не важно, сколько там реально прохожих. Даже по набережной Рейна без маски теперь не погулять", - поделился с "РГ" житель Дюссельдорфа.