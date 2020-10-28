Apple разрабатывает собственный поисковик

После того, как Google попала под прицел антимонопольных органов США, Apple ускорила создание собственной альтернативы поиску Google. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, "яблочный" поисковик может дебютировать в составе уже вышедшей iOS 14 в одном из следующих обновлений. Поиск будет работать через Spotlight - пользователи iPhone и iPad смогут вводить запросы прямо на главном экране устройства.

Сейчас Google контролирует около 90 процентов поискового трафика в сети и ежегодно платит Apple до 12 миллиардов долларов за то, что является поиском по умолчанию на всех "фруктовых" устройствах. Если антимонопольные органы запретят такое партнерство, то усилия Apple по созданию собственного поисковика многократно окупятся, считают журналисты издания. Напомним, что в декабре 2018 года Apple наняла бывшего руководителя команды разработчиков поисковика Google Джона Джаннандре.