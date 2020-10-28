Овен

Отличное время, чтобы завести новых друзей или пополнить круг полезных знакомств.

Телец

Не лучшее время для общения со старшими родственниками, да и в партнерских отношениях может ощущаться напряжение.

Близнецы

Вы будете очень нуждаться в знаках внимания и подтверждениях своего авторитета.

Рак

Очень благоприятная неделя. Вы будете полны сил, оптимизма и свежих идей. Высока вероятность, что кто-то посмотрит на вас влюбленными глазами.

Лев

Избегайте совсем уж откровенных авантюр. Но некоторая доля риска вам даже показана, хотя многие из вас могут ею и не ограничиться.

Дева

Благоприятный период. Похоже, ваша деятельная натура быстро устает от отсутствия важных дел и трудных задач.

Весы

Вы сумеете направить свою энергию в правильное русло - добьетесь успеха во всем, за что бы ни взялись.

Скорпион

Отличное время, чтобы завести новых друзей или пополнить круг полезных знакомств.

Стрелец

Постарайтесь побольше двигаться и не налегать на еду, самим же потом будет грустно в зеркало смотреть.

Козерог

Не забывайте о своих обещаниях и старайтесь вовремя их выполнять.

Водолей

Во вторник будьте готовы действовать решительно, как того требуют обстоятельства.

Рыбы

Вы проявите удивительную изобретательность при решении непростых задач.