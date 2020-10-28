Овен
Отличное время, чтобы завести новых друзей или пополнить круг полезных знакомств.
Телец
Не лучшее время для общения со старшими родственниками, да и в партнерских отношениях может ощущаться напряжение.
Близнецы
Вы будете очень нуждаться в знаках внимания и подтверждениях своего авторитета.
Рак
Очень благоприятная неделя. Вы будете полны сил, оптимизма и свежих идей. Высока вероятность, что кто-то посмотрит на вас влюбленными глазами.
Лев
Избегайте совсем уж откровенных авантюр. Но некоторая доля риска вам даже показана, хотя многие из вас могут ею и не ограничиться.
Дева
Благоприятный период. Похоже, ваша деятельная натура быстро устает от отсутствия важных дел и трудных задач.
Весы
Вы сумеете направить свою энергию в правильное русло - добьетесь успеха во всем, за что бы ни взялись.
Скорпион
Отличное время, чтобы завести новых друзей или пополнить круг полезных знакомств.
Стрелец
Постарайтесь побольше двигаться и не налегать на еду, самим же потом будет грустно в зеркало смотреть.
Козерог
Не забывайте о своих обещаниях и старайтесь вовремя их выполнять.
Водолей
Во вторник будьте готовы действовать решительно, как того требуют обстоятельства.
Рыбы
Вы проявите удивительную изобретательность при решении непростых задач.