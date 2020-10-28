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28.10.2020 12:01
Рубрика: Спорт

Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче против "Боруссии"

Текст: Максим Домчев
Накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против "Боруссии" из Дортмунда "Зенит" лишился двух ведущих игроков - Сердара Азмуна и Малкома.
Игроки "Зенита" Малком и Сердар Азмун. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Игроки "Зенита" Малком и Сердар Азмун. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Малком и Сердар Азмун. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Михаил Синицын/ РГ
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У Малкома диагностировано повреждение боковой связки колена. 23-летний бразилец, ранее выступавший за "Барселону", выбыл из строя примерно на три недели. Как сообщает сайт "Зенита", у иранского форварда Азмуна - ангина. Он вернется в строй в ближайшее время.

Накануне матча наставник "Зенита" Сергей Семак отметил, что вернулся к работе в общей группе Юрий Жирков.

"Последние два дня он работал с нами в общей группе, готов к матчу. Сколько Юра сыграет, посмотрим. Мы знаем его возможности, здоровье позволяет. Главное, чтобы травмы не беспокоили, а здоровье позволяет", - сказал он на пресс-конференции.

Специалист отметил в составе соперника нападающего Эрлига Холланда, а также рассказал, как команда будет играть против него.

"Да, у соперника есть Холланд, звезда мирового масштаба. Но все зависит не от сдерживания одного его, а от того, как всей командой мы сможем противостоять прекрасной атакующей линии "Боруссии". Слабости у команд относительные. Вопрос в том, насколько ими можно воспользоваться. Но поле выходят по 11 человек. Кто сильнее и, может, удачливее, тот и победит", - сказал Семак.

Матч "Боруссия" - "Зенит" начнется в 23.00 по московскому времени.

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