Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче против "Боруссии"

Накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против "Боруссии" из Дортмунда "Зенит" лишился двух ведущих игроков - Сердара Азмуна и Малкома.

У Малкома диагностировано повреждение боковой связки колена. 23-летний бразилец, ранее выступавший за "Барселону", выбыл из строя примерно на три недели. Как сообщает сайт "Зенита", у иранского форварда Азмуна - ангина. Он вернется в строй в ближайшее время.

Накануне матча наставник "Зенита" Сергей Семак отметил, что вернулся к работе в общей группе Юрий Жирков.

"Последние два дня он работал с нами в общей группе, готов к матчу. Сколько Юра сыграет, посмотрим. Мы знаем его возможности, здоровье позволяет. Главное, чтобы травмы не беспокоили, а здоровье позволяет", - сказал он на пресс-конференции.

Специалист отметил в составе соперника нападающего Эрлига Холланда, а также рассказал, как команда будет играть против него.

"Да, у соперника есть Холланд, звезда мирового масштаба. Но все зависит не от сдерживания одного его, а от того, как всей командой мы сможем противостоять прекрасной атакующей линии "Боруссии". Слабости у команд относительные. Вопрос в том, насколько ими можно воспользоваться. Но поле выходят по 11 человек. Кто сильнее и, может, удачливее, тот и победит", - сказал Семак.

Матч "Боруссия" - "Зенит" начнется в 23.00 по московскому времени.