БАД и антисептики могут включить в перечень товаров с маркировкой

Биологически активные добавки (БАД) и дезинфицирующие средства могут быть включены в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Такая инициатива прозвучала в ходе заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, проведенного главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Одним из ключевых вопросов заседания стало совершенствование мер противодействия незаконному обороту биологически активных добавок к пище.

"К сожалению, в этой области широко распространены злоупотребления в части нанесения на упаковку и этикетки недостоверной информации. Также имеет место использование неподтвержденных, а иногда намеренно ложных данных о продукции в рекламе. Это недопустимо, учитывая, что такие действия могут оказывать пагубное влияние на жизнь и здоровье наших граждан", - сказал Мантуров, которого цитирует пресс-службе его ведомства.

По словам министра, дополнительные риски несет в себе смещение существенной доли продаж БАД в онлайн, что расширяет простор для маневра, в том числе недобросовестных участников рынка. "Для повышения прозрачности этого сегмента Роспотребнадзор предложил включить БАД в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке", - заявил он.

С помощь маркировки в министерстве рассчитывают защитить и производителей антикоронавирусной продукции. В частности, как отметил Мантуров, это может коснуться антисептиков. "Важным элементом профилактики являются дезинфицирующие средства. Спрос на антисептики в 2020 году вырос более чем в 50 раз, и столь взрывное потребление повлекло активность недобросовестных предпринимателей, которые распространяют продукцию, не имеющую госрегистрации или несоответствующего состава", - отметил министр.

Он добавил, что производители антисептиков предлагают начать маркировать эту номенклатуру.

По итогам госкомиссии было принято решение проработать эти вопросы и подготовить соответствующие проекты нормативно-правовых актов.

На заседании также обсудили проект концепции системы мониторинга и оценки ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Уточняется, что в качестве первого пилота Минпромторг разработал методику анализа состояния рынка табачной продукции, с помощью которой предполагает оценивать, в том числе потери бюджета от неуплаты акцизов и НДС.