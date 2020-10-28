Байден проголосовал на выборах президента США

Соперник действующего президента США Дональда Трампа, кандидат от Демпартии Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.

В среду 77-летний политик появился на участке в Уилмингтоне (штат Делавер). Кандидат соблюдал все гигиенические меры предосторожности - он был в маске, как и его супруга Джилл. Трансляция внутри помещения не велась, однако на выходе бывший вице-президент подтвердил репортерам, что исполнил свой гражданский долг.

Ну а Трамп, как известно, проголосовал еще раньше - во Флориде в прошлую субботу. Всего досрочно отдали голоса уже более 70 миллионов американцев. Основной день голосования пройдет 3 ноября.