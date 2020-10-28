Балтийский паром начал бесплатно возить пассажиров

Крупнейший паромный оператор Балтики компания "Таллинк" запустила бесплатную раздачу билетов на круизные поездки из Хельсинки до Таллина и обратно.

Предложение распространяется на комфортные каюты для 1-4 человек, без окна, но со всеми удобствами. Воспользоваться акцией могут пока только граждане Финляндии. При том, согласно условиям, им нельзя будет высаживаться на территории Эстонии, а придется этим же рейсом вернутся в Хельсинки.

"Надеемся, что наше предложение привлечет хоть немного людей и безопасные круизные поездки снова вернутся в нашу жизнь", - заявил гендиректор лайнера Марика Ньйорд в интервью финским СМИ.

Финансовое положение судоходных компаний прибалтийских государств и Финляндии находится в критическом состоянии. Они массово сокращают персонал и в срочном порядке ищут новых владельцев для своих судов и паромов. В конце августа "Викинг Лайн" заявила, что продает все свои паромы и увольняет 60 процентов работников. Компания "Таллинк" объявила о сокращении порядка 2500 человек своего персонала.

В настоящее время ни одна из судоходных компаний не работает между Хельсинки и Стокгольмом. Между Хельсинки и Таллином ходит только "Таллинк Силья", да и то не может пока привлечь пассажиров даже на бесплатные поездки.