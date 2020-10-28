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28.10.2020 14:25
Рубрика: Экономика

Банк России предупредил о новых уловках лжефорексеров

Текст: Игорь Зубков
Банк России за девять месяцев этого года выявил 140 финансовых пирамид, 593 "черных кредитора", 196 нелегальных форекс-дилеров. Наибольший рост выявленных случаев нелегальной деятельности (на 40%) пришелся в этом году именно на лжефорексеров, действующих в интернете, через мессенджеры, Skype и IP-телефонию, сообщает Банк России.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Новая уловка, которой пользуются псевдофорексеры - привлечение клиентов с помощью так называемых КВИЗИ-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов, - предупреждает директор Департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях. - Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту, телефон потенциального клиента. Таким образом они определяют "целевую аудиторию" и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии".

Фото: GettyImages
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На фоне экономической неопределенности мошенники часто используют такие "аргументы", как "угроза дефолта частных и государственных компаний", "девальвация национальной валюты" и предлагают гражданам "воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера".

В списке Банка России - всего четыре форекс-дилера ("ПСБ-Форекс", "Финам Форекс", "Альфа-Форекс", "ВТБ Форекс"), только они имеют лицензию Банка России и являются легальными игроками на российском рынке.

Блокировка сайтов лжефорексеров, как и других сайтов, оказывающих нелегальные финансовые услуги в России, но зарегистрированных в иностранных доменных зонах, представляет собой длительную процедуру, которая фактически делает невозможным эффективную борьбу с ними. В Госдуме уже почти два года ожидает второго чтения законопроект, который позволит Банку России напрямую, во внесудебном порядке инициировать блокировку мошеннических сайтов.

Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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