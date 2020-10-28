На прошедшем в Следственном комитете оперативном совещании Александр Бастрыкин потребовал защитить семью актера Алексея Баталова от давления. Судя по всему, речь идет об актрисе Наталии Дрожжиной и ее муже Михаиле Цивине.

Вдова и дочь Алексея Баталова пожаловались, что Дрожжина и Цивин обманули их и украли у них недвижимость, документы и все деньги. Все это великий русский актер Баталов зарабатывал для своей жены и больной дочери. Дрожжина и Цивин имели доверенность на распоряжение всем, чем владела семья Баталовых. Защита обвиняемых утверждает, что все было сделано по обоюдному согласию.

Напомним, что СКР задержал Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. Но суд не стал их арестовывать, лишь ограничил в некоторых действиях - использовать почту и интернет, общаться с участниками расследования. На руках у этой четы договор ренты - пожизненного содержания с иждивением. На основании которого квадратные метры Баталовых и перешли к Дрожжиной. Договор пожизненного содержания с иждивением был заключен в сентябре прошлого года между Марией, дочерью Баталова, и Наталией Дрожжиной. В итоге, в декабре Дрожжина получила право собственности на долю в четырехкомнатной квартире в доме по улице Серафимовича, на мастерскую Алексея Баталова, на квартиру в 1-м Самотечном переулке.

Сейчас, по словам адвоката Баталовых, у его вдовы есть только ее паспорт. Под предлогом ремонта жилья Цивин забрал себе домой все документы Баталовых - шкафы семейного архива актера, его рукописи, документы на квартиры, расчетные счета и банковские карты. Цивин это не отрицает.

Цивин объясняет это тем, что в "отношении личности и имущества Марии Баталовой могут быть предприняты противоправные действия". Какие - не говорит.

Со слов фигурантов дела, договор пожизненной ренты с Марией Баталовой сама Дрожжина может расторгнуть, если Баталовы откажутся от обвинений.

Но сейчас, после того как в дело вмешался Следственный комитет, сделать это уже невозможно.

Мутная история получается и с нотариусом, который все документы в этой ситуации заверял. До сих пор непонятно, кто у него подписывал документы - сама дочь или ее мать по доверенности. Вдову он, как сообщают СМИ, на допросе не узнал. Где с этим нотариусом подписывали все документы, также неясно.

По одним сведениям, нотариус выезжал к Баталовым домой, по другим - это случилось в его офисе.

В любом случае никакие действия с недвижимостью семьи Баталова сейчас произойти не могут. Следствие все документы изъяло, и идут экспертизы почерка, допросы и очные ставки.

По закону, чтобы вернуть недвижимость, семье великого актера, а точнее - их защите, придется оспаривать договор ренты - пожизненного содержания с иждивением. Именно по этому документу жилье и оказалось у Дрожжиной.

Это очень трудные процессы, уверяют юристы. Они тянутся годами и стоят больших денег. Существует один вариант - признать ренту ничтожной сделкой, доказать, что вдова Баталова подписала бумаги под влиянием обмана.

Вдове уже 86-й год, и ей практически не под силу отстаивать свои интересы и интересы дочери. Тем более что Мария из-за болезни просто не может сама подать иск.

Юристы уверяют, что выход есть - если прокуратура сама в интересах Баталовых подаст иск за рамками уголовного дела. И попросит признать договор ренты ничтожной сделкой. Правда, есть надежда, что Дрожжина и Цивин сами все вернут. Но они это делать не торопятся, несмотря на следствие.