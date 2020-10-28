"Белавиа" скорректировала расписание из-за коронавируса

Все скромнее выглядит, судя по оперативным новостям ведущего белорусского перевозчика, воздушный коридор авиакомпании "Белавиа". В среду на его сайте появилось сообщение, что из-за эпидемиологической ситуации приостановлены полеты во все пункты Союзного государства (кроме московского аэропорта Домодедово).

Стало известно, что и полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до 31 октября. Кроме того, компания продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 9 декабря, а в Ригу, Таллин и Ларнаку "Белавиа" не будет летать до 14 ноября. Отменены рейсы до 27 марта будущего года в Алматы и Будапешт. Правда, пока сохраняется возможность вылета в венгерскую столицу 8 ноября.

Компания подтверждает, что вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.