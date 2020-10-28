Бизнесвумен Олеся Латун уверена, что даже в такие сложные времена свое дело бросать нельзя

Многие невесты и модницы Орши знают Олесю Латун в лицо. Она умеет удивить эксклюзивной красотой. И свое детище - деловой бренд, связанный с пошивом одежды, не случайно назвала Promessa (с французского переводится как "обещание"). Прадед-швец точно оценил бы!

В их семье, кажется, шили все. Бабушка Раиса Егоровна работала на железной дороге, а в свободное время садилась за швейную машинку "Зингер". У нее был ворох разных тканей, вспоминает Олеся:

- Я замирала, с придыханием спрашивала: "Что же из этого выйдет?" А выходили симпатичные кофточки и юбки, передники… Сказка при тогдашнем дефиците.

Искусство кройки и шитья Раисе Егоровне передалось... от отца. Прадед Олеси был профессиональным портным, обшивал свою и соседние деревни. Выходит, все решают гены, смеется собеседница:

- Но бабушка жила далеко, а факультатив по кройке и шитью проводили в школе. Преподавательница, которая его вела, любила меня за то, что формулы по построению выкроек у меня буквально отскакивали от зубов. Свое первое серьезное изделие я сшила в классе пятом.

Наряды из Орши регулярно возят на "смотрины" в Россию, Германию, Польшу, Нидерланды…

У Олеси белорусские корни, хотя родилась она в Тынде. Позже семья переехала на родину ее отца, Гомельщину, следом - в столицу. На Витебщине Олеся оказалась, выйдя замуж за оршанца. Город над Днепром давно стал для нее родным, а еще помог найти свое дело. Когда-то Олеся Латун, как и многие, вела скромный бизнес, который сам шел в руки (торговала рыболовными снастями на рынке). Хотя после золотой медали в школе и "нар­хоза" мечтала совсем о другом. Помог, как нередко бывает, случай. Однажды друзья позвали ее на свадьбу. И в салоне, увидев во время примерки на невесте нежное кипенно-белое платье, Олеся вдруг до мурашек по коже почувствовала: она хочет наряжать девушек также волшебно. А красота, на ее взгляд, это нечто большее, чем эффектная внешность, способность вписаться в любой наряд и обыграть его аксессуарами. Красивая одежда - еще и способ расправить плечи, поймать дзен и гармонию, рассуждает Олеся:

- Если от твоих платьев девушки расцветают, будто светятся изнутри, значит, все сделано правильно, не зря были бессонные ночи над эскизами, работа всего нашего небольшого (пока только 14 человек), но дружного и очень творческого коллектива.

Конечно, мечта Олеси не сразу трансформировалась в цех, где сегодня бодро стрекочут швейные и вышивальные машинки, оверлоки. Вначале был прокат свадебных платьев на дому. Оршанка выбрала на оптовом рынке в Москве десять популярных моделей - и завертелось. Не все наряды сидели идеально. Часто приходилось доводить их до ума: подшивать подол, сооружать воздушную фату... Потом начинающая предпринимательница поняла, что может больше. Наняла талантливую швею, и уже вместе стали создавать эксклюзивные платья. Вскоре Олеся Латун арендовала помещение под пошив, а еще открыла собственный салон, расширив ассортимент вечерними и детскими изделиями. Дизайнерские задумки активно пошли в народ.

- Но я хочу двигаться дальше, - строит новые планы Олеся. - Не так давно открыла салон-магазин, а еще воспользовалась поддержкой государства и за одну базовую величину выкупила одно из пустующих зданий местного льнокомбината.

На ранее простаивавших без дела квадратных метрах сегодня что-то вроде дизайнерской мастерской. Наряды из Орши регулярно возят на "смотрины" в Россию, Германию, Польшу, Нидерланды…

- В год мы выпускаем две вечерние и свадебные коллекции. Многие элементы делаем вручную. Из самых запоминающихся заказов - золотое, снизу доверху расшитое бисером и кружевом платье. И трехметровый шлейф, - делится творческими наработками Олеся.

Оршанские мастерицы активно работают и с льняными тканями: наряду с девичьими нарядами недавно освоили выпуск мужских вышиванок.

Арифметика модного дела

Свое дело Олеся Латун начинала, когда ее "подушки безопасности" с трудом хватало на одну швейную машинку. С закупкой тканей помогли родители. Переехав в Беларусь из Амурской области, где строили БАМ, они занялись фермерством. Сегодня разовая закупка льняного материала, который используют в Promessa, обходится примерно в 6000 белорусских рублей. Остальных тканей приобретается в среднем на 10 тысяч рублей в месяц. Зарплата швеи - от 600 до 800 рублей. Эксклюзивный льняной наряд, к примеру платье, стоит 100-250 рублей. Благодаря указу президента "О развитии Оршанского района Витебской области" по упрощенной системе налогообложения Олеся платит всего 1 процент из выручки от реализации товаров собственного производства.