Тревожные новости пришли от наших военных в Сирии. Жители Идлибской зоны деэскалации сообщили им о продолжающихся арестах и похищениях общественных деятелей и рядовых граждан, выступающих против незаконных вооруженных формирований и бесчинств в отношении местного населения.

"По имеющимся данным, в настоящее время боевики запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" насильственно удерживают в тюрьмах и других местах лишения свободы не менее 2116 человек, включая сотрудников средств массовой информации, медиков, учителей и представителей духовенства", - рассказал замруководителя российского миротворческого центра контр-адмирал Александр Гринкевич.

Проблема в том, что за соблюдением режима прекращения огня и порядок в Идлибе отвечают турецкие военные. Наши офицеры неоднократно просили их разобраться с окопавшимися в этой провинции боевиками. Тем более что именно оттуда террористы систематически запускают самодельные дроны для ударов по российской авиабазе в Хмеймиме.

Атаки беспилотников успешно пресекают наши средства ПВО. Но факт остается фактом: в Идлибе бандиты чувствуют себя комфортно и фактически хозяйничают в местных населенных пунктах. Вот почему контр-адмирал Гринкевич в очередной раз призывал Турцию принять действенные меры по ликвидации там террористических формирований и освобождению незаконно удерживаемых боевиками сирийцев.

В местах лишения свободы находятся не менее 2116 человек, не согласных с действиями боевиков

Напомним, что ранее наш миротворческий центр неоднократно сообщал о готовящихся в Идлибе провокациях с отравляющими веществами. Не далее как в сентябре российские военные обнародовали план террористов из "Хайат Тахрир Аш-Шам" применить "химию" против мирного населения в районе высоты Джебель -Завия. С помощью репортеров зарубежных СМИ они собирались снять это на видео, распространить кадры в интернете и обвинить в химатаке армию президента Асада. Террористов нисколько не смущает, что химического оружия в арсеналах правительственных войск Сирии нет - его полностью уничтожили. Не смущает данный факт и их западных покровителей.

Ничего нового и тут нет. Достаточно вспомнить, как подобные фейковые ролики в различных городах Сирии готовили так называемые "Белые каски". И как потом их постановочные съемки американские военные использовали в качестве предлога для ракетных ударов по позициям и объектам правительственных войск. Эту тактику взяли на вооружение террористы.