Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Болгарии, с завтрашнего дня все вузы и гимназии республики переходят на дистанционное обучение в связи с резким ростом заболевших COVID-19.

Закрываются дискотеки, ночные бары, клубы, расположенные в закрытых помещениях.

Театры, кинозалы, концертные площадки и пр. продолжат работу при условии нахождения в них не более 30 процентов клиентов от общей вместимости. Любые спортивные мероприятия будут проходить без публики. Исключение здесь составит лишь международный турнир по теннису "Sofia Open 2020" (с условием наличия двух свободных сидений между зрителями).

Накануне Болгария обновила антирекорд по количеству установленных случаев инфицирования коронавирусом - 2569 человек за сутки. Всего в стране более 40 тысяч заразившихся. Летальных исходов - 1161.