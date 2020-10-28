Бороться с мусором в лесах в Подмосковье решили с помощью шлагбаумов

Новости

Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией 20:04
Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 19:27
Рубрика: Общество

Елки-свалки

Бороться с мусором в лесах в Подмосковье решили с помощью шлагбаумов
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
До конца года на въездах в подмосковные леса установят 159 шлагбаумов. Заградительные сооружения нужны для того, чтобы на землях Гослесфонда перестали появляться стихийные свалки.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По данным областного министерства экологии, сегодня в региональном реестре свалок обозначены 3798 мусорных очагов. Причем речь в большинстве случаев идет не о разовых навалах, а именно об излюбленных нелегальными мусоровозчиками площадках, где горы мусора появляются с завидным постоянством.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Инвесторы построят в Подмосковье заводы по переработке пластика

"Более половины этих свалок находятся на лесных территориях", - констатирует зампред правительства, министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин. Несколько лет назад мусорные кучи в основном украшали обочины дорог далеко за МКАД. Но теперь с дорог, даже если они находятся за 101-м километром, гоняют - появляется все больше видеокамер, мусорные операторы совместно с полицией регулярно проводят рейды по самым злачным местам. И недобросовестные возчики чаще начали прятать мусор в лесах.

А откуда вообще берутся недобросовестные возчики, если в стране не первый год идет мусорная реформа и всеми вопросами обращения с отходами ведают только официальные региональные операторы? "Нелегалы еще остались в частном секторе, в ИЖС и СНТ. К сожалению, до каждого дачного товарищества официальные операторы с их круглосуточным контролем еще не дошли, а нелегалы предлагают вывоз отходов за меньшую плату", - говорит эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин. Другим наполнителем стихийных свалок эксперт называет строительный мусор, который нередко едет в область из Москвы. А поскольку сейчас все мусоросортировочные комплексы Подмосковья работают по электронным пропускам и принимают только машины региональных операторов, возчикам приходится искать для разгрузки другие места.

Самые излюбленные из них и решили закрыть шлагбаумами. "Места установки выбирались и по координатам незаконных свалок бытового и строительного мусора, и по жалобам граждан. Въезд на лесные территории уже преградили 47 шлагбаумов", - утверждает председатель комитета лесного хозяйства области Елена Казимир.

Фото: GettyImages
Как жителям Подмосковья современные технологии облегчают жизнь и быт

Надо заметить, что это не первый опыт лесников в установке заградительных сооружений - шлагбаумами уже несколько лет оборудованы самые пожароопасные площадки подмосковных лесов. Но противопожарные ограждения большую часть времени стоят открытыми, а закрываются лишь тогда, когда в регионе объявляют повышенный уровень пожарной опасности, подразумевающий запрет на посещение лесных угодий. А противомусорные шлагбаумы будут работать наоборот - их планируется все время держать закрытыми, открывая только для проезда лесной техники, если в этом возникнет необходимость.

Общество Экология

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Меркель объявила о введении карантина в Германии
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии