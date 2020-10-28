Бороться с мусором в лесах в Подмосковье решили с помощью шлагбаумов

До конца года на въездах в подмосковные леса установят 159 шлагбаумов. Заградительные сооружения нужны для того, чтобы на землях Гослесфонда перестали появляться стихийные свалки.

По данным областного министерства экологии, сегодня в региональном реестре свалок обозначены 3798 мусорных очагов. Причем речь в большинстве случаев идет не о разовых навалах, а именно об излюбленных нелегальными мусоровозчиками площадках, где горы мусора появляются с завидным постоянством.

"Более половины этих свалок находятся на лесных территориях", - констатирует зампред правительства, министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин. Несколько лет назад мусорные кучи в основном украшали обочины дорог далеко за МКАД. Но теперь с дорог, даже если они находятся за 101-м километром, гоняют - появляется все больше видеокамер, мусорные операторы совместно с полицией регулярно проводят рейды по самым злачным местам. И недобросовестные возчики чаще начали прятать мусор в лесах.

А откуда вообще берутся недобросовестные возчики, если в стране не первый год идет мусорная реформа и всеми вопросами обращения с отходами ведают только официальные региональные операторы? "Нелегалы еще остались в частном секторе, в ИЖС и СНТ. К сожалению, до каждого дачного товарищества официальные операторы с их круглосуточным контролем еще не дошли, а нелегалы предлагают вывоз отходов за меньшую плату", - говорит эксперт ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин. Другим наполнителем стихийных свалок эксперт называет строительный мусор, который нередко едет в область из Москвы. А поскольку сейчас все мусоросортировочные комплексы Подмосковья работают по электронным пропускам и принимают только машины региональных операторов, возчикам приходится искать для разгрузки другие места.

Самые излюбленные из них и решили закрыть шлагбаумами. "Места установки выбирались и по координатам незаконных свалок бытового и строительного мусора, и по жалобам граждан. Въезд на лесные территории уже преградили 47 шлагбаумов", - утверждает председатель комитета лесного хозяйства области Елена Казимир.

Надо заметить, что это не первый опыт лесников в установке заградительных сооружений - шлагбаумами уже несколько лет оборудованы самые пожароопасные площадки подмосковных лесов. Но противопожарные ограждения большую часть времени стоят открытыми, а закрываются лишь тогда, когда в регионе объявляют повышенный уровень пожарной опасности, подразумевающий запрет на посещение лесных угодий. А противомусорные шлагбаумы будут работать наоборот - их планируется все время держать закрытыми, открывая только для проезда лесной техники, если в этом возникнет необходимость.