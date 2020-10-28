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Обновляйтесь. Браслет Mi Band 5 получит уникальную функцию после апдейта

Текст:   Антон Благовещенский
28.10.2020,  
14:13
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Легендарный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 и его "брат" Amazfit Band 5 в недалеком будущем ждет обновление, которое добавит поддержку измерения температуры тела.

Встроенного термодатчика в этих браслетах нет, поэтому, видимо, устройствам придется основывать свои показания на частоте пульса, пишет NotebookCheck.

"Болезнь и лихорадка вызовут повышение частоты сердечных сокращений, а закон Либермейстера говорит, что повышение температуры тела на один градус приводит к учащению пульса в среднем на восемь ударов в минуту", - добавляет издание.

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Вероятно, перед активацией функции измерения температуры браслет понадобится откалибровать, указав текущую температуру, измеренную при помощи обычного термометра.

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