Легендарный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 и его "брат" Amazfit Band 5 в недалеком будущем ждет обновление, которое добавит поддержку измерения температуры тела.

Встроенного термодатчика в этих браслетах нет, поэтому, видимо, устройствам придется основывать свои показания на частоте пульса, пишет NotebookCheck.

"Болезнь и лихорадка вызовут повышение частоты сердечных сокращений, а закон Либермейстера говорит, что повышение температуры тела на один градус приводит к учащению пульса в среднем на восемь ударов в минуту", - добавляет издание.

Вероятно, перед активацией функции измерения температуры браслет понадобится откалибровать, указав текущую температуру, измеренную при помощи обычного термометра.