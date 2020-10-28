ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5%

Восстановление спроса на рабочую силу в сентябре привело к росту занятости и снижению числа безработных до уровня 6,5%. Это произошло впервые с февраля, отмечают аналитики Банка России в очередном выпуске информационно-аналитического комментария "Экономика". В августе, по данным ЦБ, показатель безработицы составлял 6,6%.

При этом аналитики отмечают возможный неустойчивый характер восстановления занятости, а также негативное влияние на рынок труда эпидемиологической обстановки.

"Несмотря на поддержку со стороны бюджетного сектора, годовой рост заработной платы в августе замедлился до 3,7% (в июле - 6,4%), - указано в комментарии Центробанка. - В реальном выражении заработная плата выросла на 0,1% к соответствующему периоду предыдущего года (в июле - 2,9%)".

Вместе с тем, добавляют аналитики, в частном секторе реальная зарплата снова снизилась в годовом выражении, а в таких отраслях, как торговля, транспорт, строительство, обрабатывающие производства, гостиничное и ресторанное обслуживание, заработная плата в реальном выражении опустилась ниже уровня прошлого года.