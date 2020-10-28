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28.10.2020 15:42
Рубрика: Экономика

Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов

Цена нефти марки Brent колеблется у отметки 40 долларов за баррель, периодически опускаясь ниже ее. Североамериканский сорт нефти WTI торгуется по 37,7 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Фото: iStock
Цены на нефть начнут расти к концу ноября

Котировки нефти стали быстро снижаться в среду, 28 октября, на основе данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы черного золота в США возросли на 4,6 млн баррелей на неделе, завершившейся 23 октября. По статистике API, в США также увеличились запасы бензина - на 2,3 млн баррелей. Рынок ожидает публикации официального доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране. Есть прогнозы, что в нем будет сказано о росте запасов сырой нефти на 200 тыс. баррелей.

Также на нефтяные цены давит информация о расширении карантинных ограничений в разных странах мира из-за второй волны пандемии коронавируса. Кроме того, негативное влияние оказывает информация о росте добыче нефти в Ливии. С конца лета производство здесь увеличилось с 70 тыс. баррелей в сутки более чем до 500 тыс. баррелей в сутки, и ожидается, что к концу года вырастет до 1 млн баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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