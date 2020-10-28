Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией

Рост цен на новостройки в ближайшие месяцы замедлится, считают эксперты. "Уже сейчас темпы рост цен ниже, чем это было в августе и сентябре", - отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на презентации нового исследования компании о ценах на первичном рынке жилья. По мнению эксперта, к концу года рост цен не остановится совсем, но будет несколько ниже, чем сейчас.

В следующем году цены продолжат рост, но он будет лишь незначительно превышать уровень инфляции, считает Гольдберг. Это связано с планируемым завершения программы субсидирования ипотеки, исчерпанием отложенного спроса и тем, что, по макроэкономическим прогнозам, доходы населения восстановятся до уровня 2019 года не раньше 2022 года. "Предпосылок для очень существенного роста цен нет", - подчеркнул он.

В ближайшие два года рост цен на первичном рынке будет в пределах инфляции, 3-4%, считает гендиректор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. Из-за конкуренции между банками и снижения ставок на вторичное жилье, часть спроса может перейти на вторичный рынок, что будет сдерживающим фактором для цен на новостройки, добавил он.

При этом риска возникновения ипотечного пузыря в России не существует, считает Гольдберг. В США в середине "нулевых" были совсем другие условия, которые и привели к возникновению ипотечного пузыря, отметил он. В частности, очень большая доля кредитов выдавалась с нулевым или очень низким первоначальным взносом, была распространена переменная ставка. В России все кредиты выдаются с фиксированной ставкой, риск роста ставки не распространяется на заемщиков. Инвесторы не принимают на себя риск дефолта. По этим и ряду других причин предпосылок для формирования ипотечного пузыря на финансовом рынке в России сейчас не существует.