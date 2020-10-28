Древняя церковь найдена на горе, где Петр признал Мессию

Новости

Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
Начались слушания по делу задержавших Голунова полицейских 17:02
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
Новый клип AC/DC набрал 3,5 миллиона просмотров в Сети 15:47
Учреждения допобразования в Москве будут закрыты до конца ноября 15:46
Собянин продлил "удаленку" до конца ноября 15:45
В Выборге простились с убитым депутатом Петровым 15:43
Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель 15:42
Томские ученые создали экологичную замену углю 15:39
Эксперты выяснили, в каких городах Урала самый грязный воздух 15:33
Балтийский флот получил 30 улучшенных танков Т-72Б3М 15:16
От COVID-19 умер директор и режиссер театра "На Басманной" Юрий Архипов 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 17:40
Рубрика: В мире

Древняя церковь найдена на горе, где Петр признал Мессию

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле археологи сообщили о редкой находке: на территории заповедника Баниас на севере страны была обнаружена ранняя христианская церковь, возможно, одна из первых в мире.

Фото: iStock
В Израиле заявили о найденных "гвоздях от распятия Христа"

Как сообщает The Times of Israel, византийская церковь была обнаружена на вершине холма, где располагался древний храм греческого бога Пана. Это место описано в Новом Завете, согласно которому именно здесь Иисус Христос впервые предстал перед апостолом Петром в роли Мессии и велел ему распространить свое учение по миру.

Эксперты датировали найденную церковь IV веком нашей эры, что делает ее одной из старейших в своем роде. Это не только одна из самых ранних христианских церквей в Израиле, возможно, она одна из самых ранних в мире. Этот памятник был обнаружен у подножия водопадов в заповеднике Баниас.

Византийская церковь была возведена на вершине храма римской эпохи. Кстати, сам заповедник был назван в честь Пана. Археологи установили, что христианские строители буквально "приспособили римский языческий храм к потребностям новой религии".

По словам профессора Хайфского университета Ади Эрлиха, эта церковь, возможно, была построена в ознаменование значительных перемен, произошедших в общении Иисуса с Петром. Последний признал своего учителя Мессией, а произошло это, согласно документальным свидетельствам, в области, во времена Христа называвшейся "Кесарией Филиппа".

Согласно некоторым христианским верованиям, именно в этом регионе Иисус поручил Петру не только распространить его учение, но и утвердить по всему свету христианство. Считается, что здесь он произнес свою знаменитую фразу: "И Я говорю: ты Петр, и на этой скале Я построю Церковь Мою… Я дам тебе ключи от Царства Небесного".

Фото: The Papyrus Carlsberg Collection
Синхротрон помог раскрыть секрет папирусов Древнего Египта

Археологи говорят, что место раскопок оказалось уникальным. Оно сочетает в себе обрыв, пещеру, водные источники и террасу, созданную еще в древности. По словам Эрлиха, поклонение богу Пану здесь началось примерно в III веке до нашей эры, причем на протяжении нескольких столетий для этого использовалась пещера и родник.

Посвященный Пану храм был построен примерно в 20 году до нашей эры. Это был очень стилизованный храм под открытым небом, украшенный классической римской архитектурой, с небольшим бассейном в центре. Ранее идентифицировать его удалось по посвящению, начертанному на алтаре.

Первоначальная структура римского храма была христианизирована и превращена в церковь. Это место стало важным христианским центром с собственным епископом с 320 года нашей эры. К слову, в ходе раскопок было найдено немало христианских символов. В частности, был обнаружен мозаичный пол, украшенный изображениями креста.

Кстати, этот символ получил широкое распространение в христианской иконографии только после правления императора Константина, в середине IV века. Также ученые установили, что обращенная на восток ниша в языческом храме, в которой, возможно, находилась статуя самого Пана, была преобразована в церковную апсиду.

"Также был обнаружен очень интересный камень, украшенный множеством выгравированных на нем крестов, - говорит Эрлих. - Скорее всего, это были "граффити" паломников, посетивших это место в VI-VII веках и хотевших сказать: "Я был здесь".

В мире Ближний Восток Израиль Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2021-2023 годы
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Володин - Силуанову: Вы не слышите запросы граждан и депутатов
Собянин продлил "удаленку" до конца ноября
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов