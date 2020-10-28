Древняя церковь найдена на горе, где Петр признал Мессию

В Израиле археологи сообщили о редкой находке: на территории заповедника Баниас на севере страны была обнаружена ранняя христианская церковь, возможно, одна из первых в мире.

Как сообщает The Times of Israel, византийская церковь была обнаружена на вершине холма, где располагался древний храм греческого бога Пана. Это место описано в Новом Завете, согласно которому именно здесь Иисус Христос впервые предстал перед апостолом Петром в роли Мессии и велел ему распространить свое учение по миру.

Эксперты датировали найденную церковь IV веком нашей эры, что делает ее одной из старейших в своем роде. Это не только одна из самых ранних христианских церквей в Израиле, возможно, она одна из самых ранних в мире. Этот памятник был обнаружен у подножия водопадов в заповеднике Баниас.

Византийская церковь была возведена на вершине храма римской эпохи. Кстати, сам заповедник был назван в честь Пана. Археологи установили, что христианские строители буквально "приспособили римский языческий храм к потребностям новой религии".

По словам профессора Хайфского университета Ади Эрлиха, эта церковь, возможно, была построена в ознаменование значительных перемен, произошедших в общении Иисуса с Петром. Последний признал своего учителя Мессией, а произошло это, согласно документальным свидетельствам, в области, во времена Христа называвшейся "Кесарией Филиппа".

Согласно некоторым христианским верованиям, именно в этом регионе Иисус поручил Петру не только распространить его учение, но и утвердить по всему свету христианство. Считается, что здесь он произнес свою знаменитую фразу: "И Я говорю: ты Петр, и на этой скале Я построю Церковь Мою… Я дам тебе ключи от Царства Небесного".

Археологи говорят, что место раскопок оказалось уникальным. Оно сочетает в себе обрыв, пещеру, водные источники и террасу, созданную еще в древности. По словам Эрлиха, поклонение богу Пану здесь началось примерно в III веке до нашей эры, причем на протяжении нескольких столетий для этого использовалась пещера и родник.

Посвященный Пану храм был построен примерно в 20 году до нашей эры. Это был очень стилизованный храм под открытым небом, украшенный классической римской архитектурой, с небольшим бассейном в центре. Ранее идентифицировать его удалось по посвящению, начертанному на алтаре.

Первоначальная структура римского храма была христианизирована и превращена в церковь. Это место стало важным христианским центром с собственным епископом с 320 года нашей эры. К слову, в ходе раскопок было найдено немало христианских символов. В частности, был обнаружен мозаичный пол, украшенный изображениями креста.

Кстати, этот символ получил широкое распространение в христианской иконографии только после правления императора Константина, в середине IV века. Также ученые установили, что обращенная на восток ниша в языческом храме, в которой, возможно, находилась статуя самого Пана, была преобразована в церковную апсиду.

"Также был обнаружен очень интересный камень, украшенный множеством выгравированных на нем крестов, - говорит Эрлих. - Скорее всего, это были "граффити" паломников, посетивших это место в VI-VII веках и хотевших сказать: "Я был здесь".