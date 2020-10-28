Чего ждать от выборов президента США: триумфа Байдена или камбэка Трампа?

Иногда в массы уходят и другие пророчества, больше основанные на субъективных ощущениях от царящей в США атмосферы. Их авторы считают, что все цифры и прогнозы мейнстрим прессы - это очередной заговор против Трампа, который на самом деле еще раз преподнесет сюрприз и одержит убедительную победу. Таков прогноз и любимого президентом консервативного центра "Расмуссен", который единственным из всех в последнем исследовании предсказал ему поддержку 48 процентов избирателей против 47 у Байдена, хотя уже через день демократ вновь оказался впереди. Их бы устами, да доклады для Трампа озвучивать. Хотя логика в этих рассуждениях тоже есть. Экономика США при Трампе росла (будь то его заслуга или нет), и если бы не вызванный пандемией кризис, положил бы он Байдена на лопатки. Далеко не всем в Америке пришлись по вкусу лихорадившие страну все лето погромы, которые под знаменами борьбы с расизмом устроили сторонники демпартии.
Но как это видят сами американцы - это еще вопрос. Взять хоть губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома, которого критики иногда разносят за слишком жесткие и удушающие для экономики ограничения в пику позиции Трампа. Но ведь Ньюсом не с неба упал, его сами калифорнийцы и выбрали и проголосуют вновь и за него, и за Байдена, им близки взгляды этих политиков, а не Трампа. У демпартии было немало побед на местных выборах за последние годы, поэтому увлекаться теориями об их оторванности не стоит.
Пожалуй, главный с точки зрения прогнозов вопрос на сегодня - это можно ли верить соцопросам, или вновь все цифры мимо? В 2016 году исследования давали преимущество Клинтон и отчасти оказались правы, ведь она набрала больше голосов избирателей. Но ее перевес оказался не таким большим, как прогнозировали социологи, ошибка была 4-5 процентов. Это и позволило Трампу очень "на тоненького", меньше чем на процент, отыграть у соперницы нее три ключевых штата (Висконсин, Мичиган, Пенсильвания) и победить.
Сейчас можно встретить немало публикаций о том, какие уроки социологи извлекли из этого провала и как изменили свои модели, чтобы сделать их более точными. Но наверняка сказать, сработало ли это, можно будет только после выборов.
Именно поэтому сейчас я воздержался бы от решительных прогнозов в пользу Байдена. Да, по всем канонам он должен побеждать. Но, например, в Пенсильвании, которая, по мнению многих экспертов, может стать ключевым штатом, Трамп, по данным агрегатора RealClearPolitics, в среднем отстает от Байдена всего на 3,8 процента. В 2016 году преимущество Клинтон в этом штате было 3,7 процента. В итоге социологи недооценили Трампа на 4,4 пункта, и он одержал победу с перевесом всего 0,7 процента. Поэтому если допустить, что феномен 2016 года повторится, то шансы Трампа против Байдена не так уж плохи.
Чем меньше будет разрыв, тем горячее будут споры вокруг подсчета голосов. А почва для споров благодатная: в этом году из-за пандемии невиданный размах приобрело досрочное и почтовое голосование. Так, более 70 миллионов американцев уже заполнили бюллетени. Почта перегружена. Дедлайны обработки таких бюллетеней в разных штатах разные, и Верховный суд уже несколько раз вмешивался в решения местных властей. Что будет, если, как в 2000 году, исход выборов будет решаться в одном штате с минимальным перевесом голосов, пересчетами и зависшими в почте бюллетенями...
Неудивительно, что есть и теории, по которым демократы умышленно настраивают сторонников, что иного результата кроме победы Байдена быть не может. И если Трамп победит, можно ждать, что его противники, за лето привыкшие безнаказанно добиваться своего коктейлями Молотова, вновь выйдут на улицы, требуя пересмотреть неугодный результат.