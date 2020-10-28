Чего ждать от выборов президента США: триумфа Байдена или камбэка Трампа?

До выборов в США 3 ноября осталось всего несколько дней, и прогнозы об их результатах есть на любой вкус. В самой Америке цифры авторитетных соцопросов и прогнозы аналитиков уверенно предсказывают победу демократа Джозефа Байдена. Но нельзя не заметить и то, что все выглядело один в один в канун выборов 2016 года. Но в рядах демократов заметен и явный невроз: все помнят, как поспешные триумфальные настроения четыре года назад обернулись катастрофическим поражением Хиллари Клинтон. Поэтому демократы, радостно приплясывая вокруг цифр соцопросов, дающих Байдену перевес в среднем около 7 процентов, тем не менее задаются вопросом: не нарисовали ли они себе вновь в параллельную реальность?

Иногда в массы уходят и другие пророчества, больше основанные на субъективных ощущениях от царящей в США атмосферы. Их авторы считают, что все цифры и прогнозы мейнстрим прессы - это очередной заговор против Трампа, который на самом деле еще раз преподнесет сюрприз и одержит убедительную победу. Таков прогноз и любимого президентом консервативного центра "Расмуссен", который единственным из всех в последнем исследовании предсказал ему поддержку 48 процентов избирателей против 47 у Байдена, хотя уже через день демократ вновь оказался впереди. Их бы устами, да доклады для Трампа озвучивать. Хотя логика в этих рассуждениях тоже есть. Экономика США при Трампе росла (будь то его заслуга или нет), и если бы не вызванный пандемией кризис, положил бы он Байдена на лопатки. Далеко не всем в Америке пришлись по вкусу лихорадившие страну все лето погромы, которые под знаменами борьбы с расизмом устроили сторонники демпартии.

Но как это видят сами американцы - это еще вопрос. Взять хоть губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома, которого критики иногда разносят за слишком жесткие и удушающие для экономики ограничения в пику позиции Трампа. Но ведь Ньюсом не с неба упал, его сами калифорнийцы и выбрали и проголосуют вновь и за него, и за Байдена, им близки взгляды этих политиков, а не Трампа. У демпартии было немало побед на местных выборах за последние годы, поэтому увлекаться теориями об их оторванности не стоит.

Пожалуй, главный с точки зрения прогнозов вопрос на сегодня - это можно ли верить соцопросам, или вновь все цифры мимо? В 2016 году исследования давали преимущество Клинтон и отчасти оказались правы, ведь она набрала больше голосов избирателей. Но ее перевес оказался не таким большим, как прогнозировали социологи, ошибка была 4-5 процентов. Это и позволило Трампу очень "на тоненького", меньше чем на процент, отыграть у соперницы нее три ключевых штата (Висконсин, Мичиган, Пенсильвания) и победить.

Сейчас можно встретить немало публикаций о том, какие уроки социологи извлекли из этого провала и как изменили свои модели, чтобы сделать их более точными. Но наверняка сказать, сработало ли это, можно будет только после выборов.

Именно поэтому сейчас я воздержался бы от решительных прогнозов в пользу Байдена. Да, по всем канонам он должен побеждать. Но, например, в Пенсильвании, которая, по мнению многих экспертов, может стать ключевым штатом, Трамп, по данным агрегатора RealClearPolitics, в среднем отстает от Байдена всего на 3,8 процента. В 2016 году преимущество Клинтон в этом штате было 3,7 процента. В итоге социологи недооценили Трампа на 4,4 пункта, и он одержал победу с перевесом всего 0,7 процента. Поэтому если допустить, что феномен 2016 года повторится, то шансы Трампа против Байдена не так уж плохи.

Демократы так зарядили свой электорат на победу, что в случае переизбрания Трампа те могут не принять результат и вновь выйдут на улицы

Чем меньше будет разрыв, тем горячее будут споры вокруг подсчета голосов. А почва для споров благодатная: в этом году из-за пандемии невиданный размах приобрело досрочное и почтовое голосование. Так, более 70 миллионов американцев уже заполнили бюллетени. Почта перегружена. Дедлайны обработки таких бюллетеней в разных штатах разные, и Верховный суд уже несколько раз вмешивался в решения местных властей. Что будет, если, как в 2000 году, исход выборов будет решаться в одном штате с минимальным перевесом голосов, пересчетами и зависшими в почте бюллетенями...

Неудивительно, что есть и теории, по которым демократы умышленно настраивают сторонников, что иного результата кроме победы Байдена быть не может. И если Трамп победит, можно ждать, что его противники, за лето привыкшие безнаказанно добиваться своего коктейлями Молотова, вновь выйдут на улицы, требуя пересмотреть неугодный результат.