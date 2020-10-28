Чего ждать от выборов президента США: триумфа Байдена или камбэка Трампа?

Новости

Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией 20:04
Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 20:12
Рубрика: В мире

Дональда давят цифрой

Чего ждать от выборов президента США: триумфа Байдена или камбэка Трампа?
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
До выборов в США 3 ноября осталось всего несколько дней, и прогнозы об их результатах есть на любой вкус. В самой Америке цифры авторитетных соцопросов и прогнозы аналитиков уверенно предсказывают победу демократа Джозефа Байдена. Но нельзя не заметить и то, что все выглядело один в один в канун выборов 2016 года. Но в рядах демократов заметен и явный невроз: все помнят, как поспешные триумфальные настроения четыре года назад обернулись катастрофическим поражением Хиллари Клинтон. Поэтому демократы, радостно приплясывая вокруг цифр соцопросов, дающих Байдену перевес в среднем около 7 процентов, тем не менее задаются вопросом: не нарисовали ли они себе вновь в параллельную реальность?

Иногда в массы уходят и другие пророчества, больше основанные на субъективных ощущениях от царящей в США атмосферы. Их авторы считают, что все цифры и прогнозы мейнстрим прессы - это очередной заговор против Трампа, который на самом деле еще раз преподнесет сюрприз и одержит убедительную победу. Таков прогноз и любимого президентом консервативного центра "Расмуссен", который единственным из всех в последнем исследовании предсказал ему поддержку 48 процентов избирателей против 47 у Байдена, хотя уже через день демократ вновь оказался впереди. Их бы устами, да доклады для Трампа озвучивать. Хотя логика в этих рассуждениях тоже есть. Экономика США при Трампе росла (будь то его заслуга или нет), и если бы не вызванный пандемией кризис, положил бы он Байдена на лопатки. Далеко не всем в Америке пришлись по вкусу лихорадившие страну все лето погромы, которые под знаменами борьбы с расизмом устроили сторонники демпартии.

Фото: EPA-EFE/Morry Gash
Что пообещали Трамп и Байден на финальных дебатах перед выборами

Но как это видят сами американцы - это еще вопрос. Взять хоть губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома, которого критики иногда разносят за слишком жесткие и удушающие для экономики ограничения в пику позиции Трампа. Но ведь Ньюсом не с неба упал, его сами калифорнийцы и выбрали и проголосуют вновь и за него, и за Байдена, им близки взгляды этих политиков, а не Трампа. У демпартии было немало побед на местных выборах за последние годы, поэтому увлекаться теориями об их оторванности не стоит.

Пожалуй, главный с точки зрения прогнозов вопрос на сегодня - это можно ли верить соцопросам, или вновь все цифры мимо? В 2016 году исследования давали преимущество Клинтон и отчасти оказались правы, ведь она набрала больше голосов избирателей. Но ее перевес оказался не таким большим, как прогнозировали социологи, ошибка была 4-5 процентов. Это и позволило Трампу очень "на тоненького", меньше чем на процент, отыграть у соперницы нее три ключевых штата (Висконсин, Мичиган, Пенсильвания) и победить.

Сейчас можно встретить немало публикаций о том, какие уроки социологи извлекли из этого провала и как изменили свои модели, чтобы сделать их более точными. Но наверняка сказать, сработало ли это, можно будет только после выборов.

Именно поэтому сейчас я воздержался бы от решительных прогнозов в пользу Байдена. Да, по всем канонам он должен побеждать. Но, например, в Пенсильвании, которая, по мнению многих экспертов, может стать ключевым штатом, Трамп, по данным агрегатора RealClearPolitics, в среднем отстает от Байдена всего на 3,8 процента. В 2016 году преимущество Клинтон в этом штате было 3,7 процента. В итоге социологи недооценили Трампа на 4,4 пункта, и он одержал победу с перевесом всего 0,7 процента. Поэтому если допустить, что феномен 2016 года повторится, то шансы Трампа против Байдена не так уж плохи.

Демократы так зарядили свой электорат на победу, что в случае переизбрания Трампа те могут не принять результат и вновь выйдут на улицы 

Чем меньше будет разрыв, тем горячее будут споры вокруг подсчета голосов. А почва для споров благодатная: в этом году из-за пандемии невиданный размах приобрело досрочное и почтовое голосование. Так, более 70 миллионов американцев уже заполнили бюллетени. Почта перегружена. Дедлайны обработки таких бюллетеней в разных штатах разные, и Верховный суд уже несколько раз вмешивался в решения местных властей. Что будет, если, как в 2000 году, исход выборов будет решаться в одном штате с минимальным перевесом голосов, пересчетами и зависшими в почте бюллетенями...

Неудивительно, что есть и теории, по которым демократы умышленно настраивают сторонников, что иного результата кроме победы Байдена быть не может. И если Трамп победит, можно ждать, что его противники, за лето привыкшие безнаказанно добиваться своего коктейлями Молотова, вновь выйдут на улицы, требуя пересмотреть неугодный результат.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Меркель объявила о введении карантина в Германии
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов