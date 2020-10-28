Чем удивит XXVII Минский кинофестиваль "Лістапад"?

Кинофестиваль "Лiстапад" пройдет с 6 по 13 ноября. Новый фестивальный слоган ("Магия образа") и визуальная концепция - это отсылка к легендарному белорусскому фильму "Город мастеров" Владимира Бычкова.

В этом году знаковой для белорусского кинематографа сказке исполняется 55 лет. Во многом поэтому центральным персонажем всех афиш и буклетов стал метельщик Караколь (в кино эту роль исполнил Георгий Лапето), ярким акцентом вписанный в пространство Минска - города, где "Лiстапад" пройдет в 27-й раз.

Формат нынешнего фестиваля будет немного отличаться от предыдущих. Так, скажем, для иностранных членов жюри и представителей медиа дирекция форума проведет "Лiстапад" в онлайн-формате. Показы для минских зрителей пройдут по старинке в кинотеатрах, где будет обеспечена социальная дистанция и соблюдены все необходимые меры предосторожности.

Откроют фест "Уроки фарси" Вадима Перельмана. Чуть ранее эту картину, снятую на натурной площадке "Беларусьфильма" под Смолевичами, увидели гости Московского международного кинофестиваля. В центре сюжета - история бельгийца еврейского происхождения Жиля Кремье (его сыграл аргентинец Науэль Перес Бискаярт), который попадает в концлагерь. Чтобы выжить, он выдает себя за перса и дает уроки фарси местному повару Клаусу Коху (прекрасная работа немецкого актера Ларса Айдингера), который мечтает о своем ресторане в Иране. Фарси Кремье, естественно, не знает, поэтому учит Клауса полностью выдуманному языку.

А вот фильмом закрытия организаторы выбрали "Икара" Мацея Пепшицы - картину, основанную на фактах биографии пианиста Мечислава Коша, трагически погибшего в 29-летнем возрасте.

В основном конкурсе игрового кино в этом году примут участие девять лент. Среди них небезызвестная "Конференция" россиянина Ивана Твердовского, "Эдем" режиссера из Венгрии Агнеш Кочиш, "Мальмкрог" румынского классика Кристи Пую, "В сумерках" литовца Шарунаса Бартаса, "Соперник" немца Маркуса Ленца, "Отец" сербского режиссера Срдана Голубовича, "Заглавными буквами" еще одного румына Раду Жуде, "Начало" от грузинки Деа Кулумбегашвили и "Ветер в голове" китайца Шуцзюнь Вэй.

На две работы больше посмотрят члены жюри конкурса "Молодость на марше", где, напомним, представлены картины самых интересных молодых режиссеров мира. Секция фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" в этом году состоит из семи лент, отражающих эволюцию от детства к отрочеству и юности. Директор программ игрового кино Игорь Сукманов анонсирует:

- Авторы этих картин говорят на самую важную тему - тему детства. Ведь каждый ребенок требует особого внимания и заботы. Мы должны думать не только о будущем наших детей, но и об их настоящем. Наша программа как раз и рассчитана на это "настоящее".

Координатор программы Национального конкурса Николай Лавренюк, в свою очередь, приглашает зрителей посмотреть лучшие работы отечественных режиссеров. Организаторы получили около 60 заявок на участие. В итоговый список Национального конкурса попали 12 картин.

- Белорусское кино все еще находится в непростой ситуации, однако эта площадка для диалога очень важна для профессионалов и зрителей. Формат вручения призов в этом году будет иным: мы решили отказаться от привычного разграничения наград в секциях игрового, документального и анимационного кино. Жюри будет вручать Гран-при за лучший фильм, а также отметит специальными призами и дипломами отдельные картины.

В итоговый список конкурса национальных киношкол отобраны 19 картин из киношкол России, Венгрии, Швейцарии, Германии, Италии, Словакии, США, Боснии и Герцеговины, Польши, Хорватии и Норвегии. Координатор конкурса Мария Костюкович рассказывает об изменениях:

- Помимо Международного жюри кинематографистов в этой секции также будет работать Международное студенческое жюри, представленное участниками конкурса. Таким образом, они будут оценивать работы друг друга, что позволит создать площадку для диалога и формирования сообщества молодых режиссеров со всего мира.

Основной конкурс документального кино в этом сезоне состоит из 12 картин. Среди участников - "Катя и Вася идут в школу" российского режиссера Юлии Вишневец, триллер "Только дьявол живет без надежды" режиссера из Швеции Магнуса Ерттена, "Земля голубая, будто апельсин" украинки Ирины Цилык, а также картины из Германии, Сербии, Хорватии, Катара...

Ленту "Уроки фарси", снятую на натурной площадке "Беларусьфильма" под Смолевичами, уже увидели гости Московского международного кинофестиваля. Фото: Беларусьфильм

Досье "СОЮЗа"

В 27-м киносезоне зрители увидят около 120 картин из 50 стран. Показы пройдут в кинотеатрах "Центральный", Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ Galileo, "Пионер" и "Беларусь". Церемония открытия и закрытия фестиваля состоится в кинотеатре "Москва".