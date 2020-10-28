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28.10.2020 20:31
Рубрика: Спорт

Убегал от тестов

Чемпиона мира Коулмана все-таки отстранили
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
Вообще-то непонятно, почему чемпиона мира в беге на 100 м Кристиана Коулмана, трижды убегавшего от допинг-офицеров еще в 2017-18 гг., не дисквалифицировали еще тогда. На слово поверили отговоркам, вопреки логике и правилам допустили американского спринтера к ЧМ-2019 в Дохе. Ни у одного атлета из другой страны такой номер не прошел бы.

Но "Уорлд Атлетикс" известна тем, что строгие меры принимает выборочно. Даже к знаменитым бегунам США, пойманным на допинге, свой подход: некоторых досрочно амнистировали. А уж о том, чтобы закрыть допуск на беговую дорожку отбывшим короткое наказание, и речи нет. Так в Дохе Кристиан выиграл "золото" на 100 м и в составе сборной США первенствовал в эстафете 4х100 м.

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Однако с допингом, видно, были серьезные проблемы. И потому чемпион рискнул пропустить в этом году сразу три теста. Оправдания предоставил смехотворные. И придется теперь королю спринта из Атланты пропустить Игры-2021 в Токио. Коулман хочет оспорить двухлетний "приговор" в кассационном суде. Хотелось бы знать, что из этого получится.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Блокнот Долгополова Допинговые скандалы

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