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28.10.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с нефтью и рублем после выборов в США

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Российский рубль уверенно себя чувствовал в последние полторы недели, ежедневно укрепляясь к доллару с 16 октября и прибавляя против евро. В результате этого отката USDRUB к концу дня в понедельник подходил вплотную к 76, а EURRUB - ниже 90, в обоих случаях потеряв более двух рублей за время недавнего отката.

Фото: iStock
С каким курсом рубль встретит новый год

Этот рост в какой-то момент явно выбивался из контекста настроений на мировых рынках, которые переживали масштабное снижение. Уже в понедельник поздно вечером, кажется, ситуация переломилась. Во вторник на протяжении дня рубль ослабевал, резко развернувшись к снижению после продолжительного роста.

Причиной стоит считать настороженность инвесторов перед выборами в США, которые состоятся уже через неделю. Их исход способен вызвать всплеск спекулятивной волатильности, заставляя часть инвесторов сократить риски на короткое время. Очень многое будет зависеть от риторики победителя выборов, но сложно заранее предсказать, кто из них - Дональд Трамп или Джо Байден - будут лучше для России.

Принято считать, что республиканцы в лице Трампа представляют интересы нефте- и газодобывающего сектора, поэтому они поддерживают рост цен на данное сырье. В то же время республиканцы продвигают интересы своих компаний по всему миру, усиливая санкционное давление на Иран, Россию и ряд других стран.

Демократы - сторонники альтернативной энергетики, оказывая ей налоговую поддержку, предпочитая снижать спрос на ископаемое топливо у себя в стране, что давит на цены. Но они также занимали более мягкую позицию по Ирану и другим странам, не сдерживая рост предложения, что било по ценам.

Фото: iStock
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Этот сложный баланс не позволяет с уверенностью говорить, что победа одного из кандидатов однозначно позитивна или негативна для нефти от начала и до конца.

Намного проще обстоит дело с ожиданиями пакета помощи. Его принятие - это благо для рынка сырья и для глобального спроса на рисковые (доходные) активы, включая рубль и нефтянку. В данном случае можно будет говорить о новой волне роста на рынках. И это вернет рубль к той тенденции умеренного роста, которая преобладала с начала октября.

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