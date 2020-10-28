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28.10.2020 20:17
Рубрика: Спорт

Теряет управление

Что думает Квят о своем будущем в "королевских гонках"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят, который дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году и принял участие в 105 гонках, философски отреагировал на тот факт, что может не получить места в команде в следующем сезоне.
На место Даниила Квята в "Альфа Таури" претендует 20-летний японский гонщик Юки Цунода. Фото: REUTERS На место Даниила Квята в "Альфа Таури" претендует 20-летний японский гонщик Юки Цунода. Фото: REUTERS
На место Даниила Квята в "Альфа Таури" претендует 20-летний японский гонщик Юки Цунода. Фото: REUTERS

- Слушайте, честно скажу, я совсем об этом не беспокоюсь. Если я буду выступать в "Ф-1" в следующем году, это хорошо. А если нет, то так тому и быть, - приводит комментарий Квята портал Motorsport Week. - Еще ничего не решено. Знаете, в этих безумных обстоятельствах случиться может все что угодно. Нужно бороться до конца, использовать все шансы. В оставшихся пяти гонках я сделаю все возможное. А потом - что бы ни случилось - буду принимать решение исходя из сложившейся на конец года ситуации.

Фото: REUTERS/Jorge Guerrero
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Напарнику Квята французу Пьеру Гасли, который одержал победу на Гран-при Италии, понятно, ничего не угрожало. И как раз 28 октября этому пришло официальное подтверждение. С Гасли был подписан новый контракт.

- Я очень рад продолжить работу с "Альфа Таури"! Уже в этом году мы на пути к самому успешному сезону в истории команды, - цитирует Гасли в заявлении "Альфа Таури". - Я чувствую, что наши отношения укрепились, мы использовали каждую возможность, которая нам предоставлялась. Лучше все это получилось на Гран-при Италии. Моя первая победа в "Формуле-1" в Монце стала особенным моментом. И мне было приятно одержать первую победу в истории команды, поэтому я очень горжусь этим. Сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь коллективу в дальнейшем развитии. Принимаю этот вызов.

Что касается позиции второго пилота "Альфа Таури", то на нее претендует 20-летний японский гонщик Юки Цунода, занимающий третью строчку в зачете "Формулы-2". Цунода уже прошел процедуру подгонки сиденья в Фаэнце. Он примет участие в практике перед Гран-при Эмилии-Романьи в составе "Альфа Таури" 31 октября.

Напомним, что в 2017 году Квят уже был исключен из программы развития "Ред Булл", провел сезон в качестве пилота по развитию "Феррари" и вернулся в "Альфа Таури" в 2019-м. Сейчас он располагается на 14-й строчке общего зачета с 14 очками в активе.

Между тем

Международная автомобильная федерация (ФИА) и руководство "Формулы-1" провели встречу с представителями команд, на которой представили проект календаря на сезон-2021. Как сообщает Auto Motor und Sport, он включает в себя 23 этапа Гран-при, что сделает сезон рекордным по числу гонок. На данный момент не все даты уик-эндов определены, но известно, что сезон должен стартовать в Австралии 21 марта, а финал состоится в декабре в Абу-Даби. В календаре планируется сохранить серии из трех гонок подряд. В одну из таких серий наряду с Гран-при Сингапура и Японии войдет гонка в Сочи.

Спорт Формула-1

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