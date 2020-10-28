Crash Bandicoot выпустят на смартфонах

Издательство Activision и студия разработки мобильных игр King объявили о запуске знаменитой игровой франшизы Crash Bandicoot на мобильных платформах.

Проект выйдет с подзаголовком On the Run и будет представлять собой игру в жанре раннер. Основы геймплея продемонстрированы в опубликованном трейлере.

Авторы обещают более 100 часов геймплея, 50 боссов и 12 крупных локаций.

В App Store и Google Play уже доступна предварительная регистрация, за оформление которой геймеры получат облик синей гиены для Крэша.

Релиз игры намечен на весну 2021 года. Напомним, недавно вышло полноценное продолжение знаменитой серии "Crash Bandicoot 4: Это вопрос времени". С нашим обзором на эту игру можно ознакомиться здесь.