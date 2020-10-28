Ученые рассказали о найденных в Антарктиде древних гигантах

Палеонтологи из Калифорнийского университета в Беркли впервые идентифицировали и описали древнейшие окаменелости гигантских птиц, которые обитали на территории современной Антарктиды 40 миллионов лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а отчет о нем появился на сайте упомянутого университета. Речь идет об окаменелостях, которые были найдены еще в 1980-х годах на острове Сеймур, у самой северной оконечности Антарктиды. Современные технологии позволили детально их изучить.

В частности, был изучен фрагмент окаменелой челюсти, возраст которой составляет около 40 миллионов лет. Анализ показал, что длина черепа этого существа составляла порядка 60 сантиметров. Челюсть была вооружена примитивными псевдозубами, высота которых составляла около 2,5 сантиметра.

Ученые считают, что окаменелости принадлежат древнейшим из известных науке гигантским представителям вымершей группы птиц, "контролировавшей" южные океаны. Размах их крыльев достигал 6,4 метра, что примерно вдвое превосходит размах крыльев самой крупной современной птицы - странствующего альбатроса.

Эти существа получили название пелагорнитиды (Pelagornithidae). По мнению палеонтологов, они занимали нишу, очень похожую на нишу современных альбатросов. Кроме того, они много "путешествовали" над поверхностью океанов. Предположительно, этот вид древних птиц существовал на протяжении как минимум 60 миллионов лет.

В своем исследовании ученые приводят данные анализа не только вышеупомянутой челюсти, но и других окаменелостей. Так, одна из них, гораздо меньшего размера, датируется 62 миллионами лет. Кроме того, была описана окаменелая часть птичьей лапы возрастом 50 миллионов лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что крупные пелагорнитиды появились сразу после того, как жизнь восстановилась после массового вымирания 65 миллионов лет назад.

"Наше открытие доказывает, что птицы эволюционировали до поистине гигантских размеров относительно быстро после исчезновения динозавров и правили океанами в течение миллионов лет", - говорит соавтор исследования Питер Клосс.

Возраст самого позднего известного науке пелагорнитида составляет 2,5 миллиона лет. Это был период значительного изменения климата, когда атмосфера Земли остыла и начались ледниковые периоды. Вероятно, тогда эта группа птиц и вымерла.

Пелагорнитиды известны как "острозубые" птицы из-за своих костяных наростов на челюстях. Внешне они похожи на острые зубы, но это, как утверждают ученые, не настоящие зубы, как у людей и других млекопитающих.

По своему составу эти "зубы", покрытые кератином, напоминали человеческие ногти. Поэтому их назвали псевдозубами, ложными зубами. Тем не менее, эти "зубы" отлично помогали древним гигантам охотиться на рыбу и кальмаров в море. Причем, возможно, они неделями парили над большей частью океанов Земли.

К слову, на нашей планете периодически появлялись крупные летающие существа, начиная с птерозавров, размах крыльев которых составлял около 10 метров. Пелагорнитиды обладали рекордным размахом крыльев в кайнозое, а на смену им пришли ныне вымершие тераторны, которые начали царствовать в небе примерно 2,5 миллиона лет назад.