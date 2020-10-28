Эксперты назвали эффективные способы профилактики ОРВИ

В период пандемии коронавируса вопросы профилактики любой респираторной вирусной инфекции крайне актуальны. Ученые и врачи говорят - панацеи от всех инфекций не существует, однако разработаны меры по предотвращению заражения вирусом и повышению иммунитета.

Эффективный способ борьбы с ОРВИ - это ношение масок, перчаток и защитных костюмов, а также соблюдение правил гигиены.

"В качестве дополнительной противовирусной защиты можно использовать эфирные масла. Существуют композиции эфирных масел, которые созданы специально для снижения риска заражения респираторными вирусами. Входящие в состав таких композиций эфирные масла обладают антисептическими свойствами, при испарении они обеззараживают воздух", - сообщают эксперты kp.ru.

Однако, покупая в аптеке средства с эфирными маслами, обязательно обращайте внимание на состав и способы применения.

Вакцинация также дает хороший эффект и повышает сопротивляемость организма инфекциям. Укрепить здоровье помогает физкультура, здоровый образ жизни и правильное питание. Есть следует много фруктов и овощей. Продукты с высоким содержанием антиоксидантов это: кабачки, фасоль, свекла, ежевика, черника, сливы, капуста, шпинат, грецкие орехи и семена подсолнечника. Следует сократить употребление сахара.