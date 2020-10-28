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28.10.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали самые важные личные качества профессионалов

Текст: Алексей Дуэль
Ответственность и эмоциональная стабильность - ключевые свойства личности, без которых добиться успеха можно лишь в некоторых профессиях. К такому выводу пришли исследователи портала по трудоустройству SuperJob, собрав 10 тысяч ответов от HR-директоров и сотрудников отделов кадров сотен компаний.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Данные опроса свидетельствуют: наименьшие требования к личной ответственности предъявляют к PR-менеджерам (только 46% отметили, что это качество строго необходимо для успешной работы) и дизайнерам (42%).По всем остальным позициям: от грузчика до менеджера по туризму и юриста без этого нельзя.

Фото: iStock
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Эмоциональная стабильность жизненно необходима менеджерам по работе с клиентами (87%), HR-менеджерам (85%), секретарям (83%) и учителям (82%). Она также важна для врачей (78%) и банковских операционистов (72%). Наименее стрессогенной работой сотрудники отделов кадров посчитали должности дизайнера (только 28% ответивших предъявили к ним требования эмоциональной устойчивости) и проектировщика (32%).

Способность работать в команде больше других нужна маркетологам (65%), менеджерам по продажам и PR-менеджерам (по 58%).

Стремление к профессиональному росту особенно ценят в инженерах (60%) и менеджерах по продажам (57%). Готовность к переработкам пригодится менеджерам по продажам (55%) и грузчикам (54%). Хорошая обучаемость потребуется менеджеру по продажам (62%) и квалифицированному рабочему (60%).

Что интересно, ответственность оказалась единственным строгим требованием для двух категорий специалистов: бухгалтеров и грузчиков.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"За прошедшие пять лет работодатели стали больше ценить в кандидатах способность работать в команде и эмоциональную стабильность, особенно это касается менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами, - отметили представители SuperJob. - Важность умения быстро обучаться новому наиболее возросла для менеджеров по туризму". Также исследователи отметили, что по сравнению с исследованием пятилетней давности работодатели стали меньше внимания уделять лояльности сотрудников и готовности к переработкам, зато возросла роль командных навыков, особенно в сфере продаж и клиентского сервиса.

Экономика Работа Правительство Минтруд Рынок труда

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