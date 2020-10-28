Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса

По данным собеседника агентства, на 27 стран ЕС (Британия уже не в счет) с населением 450 миллионов человек заказано более 1 миллиарда доз потенциальных вакцин против COVID-19 от трех производителей. Кроме того, европейцы ведут переговоры о предварительной закупке еще миллиарда флаконов с другими компаниями.

"До конца 2021 года не будет достаточных доз вакцины против COVID-19 для всего населения", - заявил чиновник в Брюсселе. Это подтвердил и второй его коллега. При этом официальный представитель Еврокомиссии был недоступен для комментариев. Ранее Еврокомиссия заявляла, что вакцины будут ограничены "на начальных этапах внедрения", но никогда не уточняла, как долго продлится эта начальная фаза.

Сообщалось также, что первые прививки могут быть доступны в начале следующего года. С учетом ограничений Еврокомиссия в течение нескольких месяцев призывала национальные правительства разработать план вакцинации с приоритетом для граждан из групп риска - медицинских работников, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Еще в июле в Брюсселе согласовали дорожную карту, согласно которой не менее 40 процентов жителей ЕС должны быть вакцинированы на первом этапе. Но некоторые страны ЕС хотят забронировать дозы для всего своего населения в надежде начать вакцинацию уже к середине 2021 года. Однако третий источник признал, что эта амбициозная цель может быть достигнута лишь в том случае, если ЕС заключит договор на поставку, по крайней мере, семи вакцин-кандидатов. Пока Евросоюз рассчитывает на препараты, разрабатываемые AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson,а также ведет переговоры с Moderna, Pfizer и CureVac.