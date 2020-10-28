ФАС готовится к включению в тарифы на свет затрат на "умные" счетчики

Увеличивать тарифы на электроэнергию сверх разрешенного порога разрешит в некоторых случаях ФАС. Это предлагается в новом варианте проекта постановления правительства, разработанным антимонопольной службой.

С июля нынешнего года обязанность по установке счетчиков электричества возложена не на жителей, а на поставщиков электроэнергии. В будущем они должны будут устанавливать исключительно "умные" приборы учета, которые смогут передавать показания автоматически. Предполагалось, что эти расходы компаний будут окупаться за счет более точного учета и экономии на сверке показаний. Рост тарифов на электроэнергию, как и на прочие коммунальные услуги, ограничен предельными индексами, которые ежегодно устанавливаются правительством для каждого региона. Однако, как заверяют в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, установка приборов учета совершенно не окупается, а экономия на сборе показаний значительно ниже издержек по установке и эксплуатации счетчиков.

Теперь же ФАС предлагает при мониторинге соблюдения индексов регионами и муниципалитетами не учитывать рост платы за электроснабжение, "вызванный включением расходов на эксплуатацию автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в тариф на электрическую энергию". Фактически затраты на системы учета компании смогут включать в тариф "сверх" предельно разрешенных индексов.

"Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги - это предельный уровень изменения стоимости услуг ЖКХ и, в частности, электроэнергии для граждан. Специальных исключений, в том числе о превышении таких индексов из-за установки приборов учета или по иным основаниям, сейчас не установлено, - прокомментировал документ замруководителя ФАС Виталий Королев. - Вопрос об источнике средств для перехода на автоматизированные системы учета ресурсов и передачу показаний приборов учета электроэнергии в настоящий момент обсуждается в правительстве".

Переход на интеллектуальные счетчики - достаточно серьезная проблема, отмечал ранее Королев. По предварительным расчетам, в течение 15 лет на их установку необходимо направить около триллиона рублей, что в дальнейшем позволит снижать размер платы граждан за коммунальные услуги. "Это очень беспокоит ФАС, поскольку в прогнозе социально-экономического развития страны не учитываются эти расходы, которые также будет необходимо включить в тариф", - говорит Королев. В правительстве идет дискуссия о смягчении штрафов за неустановку "умных" счетчиков и технических требований к ним, добавляют в ФАС. Ясность должна появиться к концу года.

Вместе с тем о серьезном повышении тарифов речь не идет, считают эксперты. "Вряд ли тариф для населения возрастет драматически, поскольку система будет создаваться постепенно, а счетчики будут заменяться по мере истечения срока эксплуатации", - отмечает директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. По оценкам Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, достаточно разового увеличения тарифов на 2% сверх стандартного роста. При среднем счете одного домохозяйства в 500 рублей в месяц увеличение составит 10 рублей. Если бы обязанность по замене счетчиков осталась на жителях, им приходилось бы разово платить от 3 тысяч рублей за поверку счетчики до 5-9 тысяч рублей за установку нового, отмечают в Ассоциации.