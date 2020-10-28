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28.10.2020 16:37
Рубрика: Экономика

ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств

Текст: Светлана Ментюкова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила централизовать и уточнить правила формирования максимальных цен при закупках препаратов из перечня жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это поможет сохранить нишу дешевых лекарств из ЖНВЛП, сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: iStock
Минздрав предложил увеличить отпускные цены на дефицитные лекарства

"Для решения проблемы невыгодного производства дешевых лекарств, которые входят в перечень ЖНВЛП и цены на которые были зарегистрированы в 2010 году, ФАС России совместно с Минздравом России разработали проект постановления, который призван предотвращать уход таких препаратов с российского фармрынка и, тем самым, обеспечивать их доступность для пациентов", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, отметили в ФАС, ведомство предлагает дальнейшую централизацию закупок, уточнение правил формирования начальной максимальной цены контракта (НМЦК), а также отмену правила "третий лишний" для жизненно важных препаратов с риском дефицита.

"Летом 2020 года ФАС России со своей стороны оперативно согласовала вывод из-под правила "третий лишний" ряда онкологических препаратов, которые оказались в дефиците. Кроме того, по мнению ФАС России, для того, чтобы формирование начальной максимальной цены контракта (НМЦК) было эффективно и не приводило к риску срыва аукционов, используемые при её расчёте цены должны быть проверенными, устойчивыми и, самое главное, должны применяться в отношении препаратов, которые реально обращаются на фармрынке", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство ФАС Цены на лекарства

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